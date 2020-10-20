Офис президента озвучил прогноз падения ВВП Украины в 2020

Прогноз Международного валютного фонда по падению ВВП Украины в 2020 году из-за коронавируса не сходится с реальными показателями.

Об этом в эфире Свободы Слова на телеканале ICTV заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

— Недавно прогноз МВФ относительно падения ВВП Украины составил 7%. В апреле этого же года МВФ уже давал прогноз по ситуации в Украине, и он был еще хуже.

Ковалив отметила, что Минэкономики прогнозирует падение украинского ВВП в 2020 году не более чем на 4,8%.

В течение последних пяти лет МВФ довольно пессимистично оценивает темпы роста экономики, добавила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

По информации Офиса президента, общий показатель ВВП в Европе из-за коронавируса упал примерно на 11,2%.

МВФ назвал курс гривны к доллару

Международный валютный фонд опубликовал октябрьские данные по курсу гривны к доллару согласно паритету покупательной способности.

Сейчас этот курс составляет 27,33 грн/$, обменный курс — 27,20 грн/$.

ВВП Украины в 2020 году в текущих ценах составит $142,25 млрд, а по паритету покупательной способности $527,9 млрд.