Финансирование украинской армии из-за пандемии коронавируса в 2021 году не сократится.

Об этом в своем ежегодном послании к Верховной Раде сообщил президент Владимир Зеленский.

— В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во время коронакризиса он не уменьшился ни на гривну. И не разгоняйте, пожалуйста, зраду, что в 2021 году мы сократим средства на войска. Я не разрешу этого сделать. Как минимум, они останутся на уровне этого года, а именно более 117 млрд грн, — заверил глава государства.

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Также Владимир Зеленский пообещал новые корветы и катера, которые будут строиться совместно с Турцией, а также военные дроны и модернизацию фрегата Гетман Сагайдачный.

Кроме того, президент сообщил, что в Украине началось строительство двух военно-морских баз. Они будут защищать Черноморский регион.