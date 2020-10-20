Послание Владимира Зеленского к Верховной Раде — полный текст

20 октября президент Владимир Зеленский обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Факты ICTV публикуют полный текст выступления главы государства в парламенте.

Дорогой народ! Уважаемые граждане Украины!

Уважаемые народные депутаты, господин председатель, господин премьер-министр, члены правительства и Офиса президента, уважаемые судьи, представители дипломатического корпуса, ваши блаженства, уважаемые журналисты!

Согласно Конституции Украины, обращаюсь с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. И такое официальное начало будет единственным общим с предварительным посланиями президентов Украины.

Время менять традиции. Ранее депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять. По QR-коду, который лежит перед вами, вы можете скачать это послание. Для тех, кто не умеет или думает, что это — часть плана Билла Гейтса по чипированию населения, — послание появится на официальном сайте Офиса президента.

Второе. Я предлагаю со следующего года приглашать из каждой области Украины военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов. И отчитываться о том, что сделано, и представлять планы на будущее людям, которые наняли меня на работу на пять лет.

С радостью сделаю это и сегодня. Основа моего отчета — логическая, но нетипичная. Потому что обычно об этом документе после победы президенты предпочитают не вспоминать. Это — предвыборная программа. И вместе с гражданами Украины сегодня мы откровенно обсудим несколько важных вопросов. Что я обещал? Что сделал? Чего не сделал и почему? Что будет сделано и когда?

Не буду тратить много времени на детальный анализ страны, которую в 2019 году мы получили в наследство. Это прекрасно видели и знали все украинцы. И многие присутствующие в этом зале. В предыдущие годы каждая партия, кроме Слуги народа, имела в своих рядах или бывшего президента, или дважды премьер-министра, министра промышленности, чрезвычайных ситуаций, экономического развития, социальной политики, заместителей министра образования и науки и здравоохранения.

Сегодня все они активно раздают советы: как преодолеть коррупцию, поднять экономику и медицину, строить дороги и достичь в Украине мира. Оставим в скобках вопрос, почему они сами не сделали этого. Поговорим о том, что сегодня, завтра и послезавтра будем делать мы.

Начнем с темы, которой не было в моей или любой другой программе. О которой никто не думал ни в Украине, ни в мире. Это Covid-19. С началом его распространения мы приняли жесткие и эффективные меры.

Мы выбирали между двумя сценариями — плохим и еще худшим. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших? Конечно, мы выбрали первый вариант. Удалось сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время.

Ведь даже медицинские системы самых успешных стран были готовы к коронавирусу, а наша медицина — тем более. Была разрушена система лабораторий — в Украине их было целых пять. Сейчас — в десятки раз больше. Мы восстановили вертикаль государственных санитарных врачей. А если кто-то думает, что в Государственном резерве нас ждали заполненные полки со всем необходимым — разочарую. Маски последний раз закупались в 2007 году, и срок годности у них давно истек.

Мы быстро преодолели дефицит. Сначала — организовали поставки из Китая и Южной Кореи. Маски, тесты, дезинфекторы, костюмы, аппараты ИВЛ. А потом — развернули и наладили масштабное украинское производство.

Мы повысили заработные платы медикам, противодействующих коронавирусу, до 300%. Да, из-за несовершенства бюрократической системы с выплатами в регионах были сложности, но они в прошлом.

Идут клинические испытания украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от Covid-19.

Как и процент смертности от Covid-19. Германия — 4%, Франция — 9%, Великобритания — 11%. Украина — 1,9%. Мы не радуемся и сочувствуем другим. Более того — не имеем права расслабиться. Противодействие Covid-19 продолжается.

Рекорды по количеству больных фиксируются во всем мире каждый день, к сожалению, Украина не исключение. Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики Украины. Но это не отменяет элементарных правил.

Я хочу обратиться сейчас ко всем к гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки. Маска на вашем лице — это безопасность других людей. Депутатов это также касается.

Понятно, что свои коррективы вносят и местные выборы. Местные власти хотят нравиться избирателям. Саботируют решение правительства и ведут многотысячные концерты в день города. Это игра в злого полицейского в столице и хорошего на местах.

Знайте: возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет больше. Но количество больных и умерших будет не вашей совести.

Так или иначе, я верю, что мы все преодолеем. Мы уже обсудили с европейскими партнерами поставки в Украину вакцины, как только она появится. У нас невероятные медики. И все остальные, кто противодействует коронавирусу. Главное — быть сплоченными. Мы не раз доказывали, что когда украинцы сплоченные, они могут победить любые вирусы — хоть из Китая, хотя от северного соседа.

Мы запомним 2020 год надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами. Covid-19, сбивание нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, наводнение на западе Украины, засуха на юге. Крушение самолета с военными летчиками и курсантами.

Мы должны сделать правильные выводы и стать сильнее. Предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия. Проводить новую философию — страна, которая всегда готова ко всему. Или способна максимально быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам. Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе.

Вернемся непосредственно к ней — к программе. Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня и, убежден, для всех украинцев, это завершение войны на Донбассе, наступление мира, возвращение наших людей и возвращение наших территорий.

Мы разблокировали нормандский процесс, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие. Мы боремся за каждого украинца — и военного, и гражданского. Для меня человек — высшая ценность. И каждый гражданин должен знать: я — украинец, и мое государство меня не оставит.

Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним обо всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения.

27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86-й день подряд — дольше всего за годы войны.

Идеальный ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать — количество выстрелов существенно уменьшилось. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю. Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяцы, когда мы не хороним своих героев, когда не плачут матери и дети, — это дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о тишине, что слышат реальную тишину, — это дает надежду.

Европейский Союз, США, Канада, Великобритания, Турция и другие наши партнеры продолжают неизменную поддержку Украины. Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления в Украине желаемого мира.

Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них. Мы восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос о питьевой воды в Донбассе.

Мы строим новые и удобные, современные КПВВ, в том числе и на границе с Крымом. Сверхважно, какую Украину видят наши граждане, пересекая временную границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, асфальтированной и комфортной.

Мы боремся за молодежь на этих территориях, за их разум. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все высшие учебные заведения Украины и учиться там бесплатно.

Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал Дом, который вещает на Крым и Донбасс. Разумеется, мы не можем иметь объективные цифры просмотров там, но шквал постоянной критики канала Дом со стороны российских СМИ свидетельствует, что дело движется в правильном направлении.

Я всегда приглашаю мировых лидеров посещать не только Киев — посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии госпожой Соммаругой, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине — госпожой Фельдгузен и господиномном де Понсеном. Они видят реальную ситуацию там и передают ее другим нашим партнерам.

Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии Слуга народа поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня нормандского формата никогда не было вопроса Крыма. Но он был, есть и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары испытывают регулярные преследования — мир не должен забыть о Крыме.

Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Мы создаем формат Крымская платформа. Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие.

Кроме того, чтобы на Донбасс Арене раздался украинский гимн, а над Крымом взвился наш флаг, мы должны принимать решения, которые приблизят деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего — об ответственности.

Здесь существует большое поле для манипуляций. Давайте остановимся подробнее. Страшное слово амнистия — не про всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал — не стоит бояться, достойное будущее — только с Украиной.

Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс. Современный, безопасный, зажиточный. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающаяй налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политические риски для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась.

Отдельно еще раз подчеркну — наступление мира в Украине не означает, что мы перестанем заботиться об армии. Наоборот, только современное и боеспособное войско будет гарантом дальнейшего соблюдения мира и залогом безопасности Украины.

Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Все это было. Но есть неоспоримые факты. В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну.

И не разгоняйте, пожалуйста, зраду, что в 21-м году мы сократим средства на армию. Это невозможно, потому что бюджет еще не принят. Я не позволю этого сделать. Как минимум, эти средства останутся на уровне этого года. То есть более 117 млрд грн, что на 15 млрд больше, чем в эпоху билбордов об армии.

Да, у нас не было таких билбордов, но мы укрепляем армию на деле. Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму $250 млн. В Великобритании мы подписали соглашение на 1 млрд 250 млн фунтов стерлингов для укрепления Военно-морского флота Украины. Мы получили и ожидаем дополнительные скоростные катера класса Айленд. Совместно с Турцией мы будем производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО.

Мы начали изготовление новейших образцов вооружения: комплекс управления артиллерийским дивизионом Оболонь-А, минометный комплекс Барс; артиллерийские боеприпасы, в том числе для реактивных систем. Испытывается реактивная система залпового огня Вильха-М и системы реактивных снарядов Тайфун. Продолжается модернизация фрегата Гетман Сагайдачный и подготовка к испытаниям десантных катеров Кентавр. Принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета Нептун.

Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Можно лгать о нашей непатриотичной позиции, но впервые с 2014 года добровольцы получили статус участников боевых действий. Иностранцы, которые защищали Украину, получают гражданство. А Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Мы перевели Генштаб на типичную структуру государств — членов НАТО. Успешно провели совместные учения Репид Трайдент. Мы продолжаем воплощение стандартов НАТО и совместимость наших войск с войсками Альянса. Это все — важные шаги для усиления обороноспособности и безопасности Украины.

Но самое главное, что есть у нашей армии, — это люди. Наши бойцы. Мы работаем для обеспечения максимально достойных условий для них и их семей. Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве.

Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность.

Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести — вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы. И это касается не только этого вопроса. Их у людей накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия.

Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству. Доверие — это не только об отношении к государственным органам, но и об участии людей в решении проблем и принятии решений

Именно поэтому важным пунктом моей программы было народовластие.

Это вернет доверие граждан к государству и его институтам. Кстати, это проблема не только Украины, но и многих других государств. Поэтому различные инструменты народовластия и прямой демократии появляются все активнее. Есть много успешных примеров их использования в Швейцарии, Канаде, Ирландии.

Хотя самый успешный всем вам хорошо известен. Это 1 декабря 1991 года. Когда 28 млн 804 тыс. и 71 гражданин Украины на референдуме проголосовали за независимость Украины.

Помня это, странно, когда вы говорите, что спрашивать мнение украинцев — опасно. Что людей задурят, потому что в стране нет свободных независимых СМИ. Цинично, что об этом говорят люди, собравшиеся в этом зале. Лидеры партий, один из которых владеет тремя телеканалами, а другой — двумя.

Вы говорите, что украинский народ незрелый, он не готов принимать решения. Но я напомню, что именно украинский народ сделал две революции — в 2004 и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале.

Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения — будет, это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц или раз в год. Сколько потребуется. Первый законопроект для народовластия готов и представлен мной.

А справедливость и равенство — это следующий пункт моей программы. Я обещал начать ее с себя. Было много попыток, и при каденции ни одного президента не был принят закон об импичменте президента. Мы это сделали.

Оппоненты говорят, что это фейк, и на самом деле закон не работает. Но то же вы говорили и о снятии депутатской неприкосновенности.

Почему же тогда впервые в истории Украины депутат провластной, президентской партии после публикации видео от НАБУ уже через два дня получает подозрение, а через неделю оказывается в следственном изоляторе? А на контраргумент о выходе под залог скажу: прочитайте, что по этому я предлагал в программе. И как бы то ни было — это исторический прецедент. И не единственный.

То, что обещали все депутаты 28 лет, мы сделали за четыре месяца. Сняли депутатскую неприкосновенность. За кнопкодавство — уголовная ответственность. За прогулы — штраф. Мы лишили государственного финансирования партии, которые не попали в Раду. И я горжусь, что Слуга народа — единственная партия 9-го созыва, которая отказалась от этого финансирования и отдала его на борьбу с коронавирусом.

Мы приняли Избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидировали мажоритарку. произошла полная перезагрузка политической системы. Сегодня в Украине нет ни одного чиновника, который думает, что он неприкасаемый или вечный. Неважно — председатель облгосадминистрации, генеральный прокурор или премьер-министр. Нет результата — нет тебя на этом посту. Точка.

Потому что это философия моего следующего пункта — не человек для государства, а государство для человека. Это новый формат отношений между государством и гражданином. Где государство — это сервис. Удобный и понятный. Для этого мы создаем государство в смартфоне.

Уже 26 млн украинцев могут пользоваться приложением Дія и цифровым удостоверением водителя. Свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом прямо в смартфоне. Или получить разрешение на строительство в электронном кабинете застройщика, без участия чиновника.

Не отходя от компьютера, можно регистрировать бизнес за 15 минут. Быстрее, чем в большинстве стран мира. Молодые родители могут пользоваться сервисом єМалятко и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн.

Мы стали первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. С помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

И это — только начало пути к цифровой государства. 2021 год станет началом вхождения страны в режим пейперлес. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг.

Наша цель на ближайшие годы — сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в Интернете. Цифровая страна — это не только удобно. Это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощное экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире быстро растет.

Месяц назад я подписал указ о благоприятных условиях для развития ІТ-индустрии. Украина уже становится мировым ІТ-хабом. Также мы создаем уникальную в мире виртуальную экономическую зону Дія. Сити со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Этот проект обеспечит развитие креативного бизнеса и привлечение иностранных инвестиций.

Такие идеи должны объединять Украину. Так же, как идея, что украинцы должны жить достойно и быть богатыми. Ради этого мы принимаем законы, которые бизнес, инвесторы и международные партнеры ждали долго.

Задачами моей программы были детенизация экономики, развитие внутреннего производства, доступное кредитование. Далее — о конкретных шагах на этом пути.

Мы ликвидировали монополию Укрспирта и вывели эту отрасль из тени. На прошлой неделе уже приватизировано первый спиртовой завод. Следует продолжать этот процесс, в перспективе увеличить поступления в казну почти в восемь раз.

По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должен принести в бюджет 5 млрд грн. Закрыто почти тысячу нелегальных заправок. В частности благодаря этому официальные сети АЗС снизили цены на бензин.

Учетная ставка Национального банка Украины с 17% в апреле 19-го года снижена до рекордных в истории 6%. Что это дает? Это ипотека на жилье не под 25%, а под 10 и меньше. За один год. Представьте себе. Она уже появилась. Это кредиты бизнеса не под 20%, а в 5, 7, 9%. Кстати, меньше чем за год по программе 5-7-9% малый и средний бизнес уже получили более 10 млрд грн.

Принят закон о концессии. Проведены конкурсы по концессии морских портов Ольвия и Херсон, которые привлекли инвесторов из Катара, Грузии, Швейцарии. Мы начали масштабную приватизацию. Важно: речь не о стратегических объектах государства, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги.

Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня миллиарды. Например, отель Днепр. Кстати, он и ряд других объектов стали первым в истории имуществом, которое находилось в пользовании президента Украины и было передано на приватизацию.

Мы обеспечили энергетическую безопасность и подписали новый 5-летний контракт с Газпромом на транзит газа, а также получили $3 млрд, выигранных в Стокгольмском арбитраже. Мы начинаем отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля.

С 1 сентября минимальная заработная плата увеличена до 5 тыс. грн. В январе 2021-го года она будет составлять 6 тыс, в июле — 6 500. Произошла индексация пенсий и увеличение пенсий гражданам пожилого возраста. Дополнительных 3 млрд грн направлено на повышение пенсий людям старше 80 лет. В следующем году — людям старше 75 лет.

Важное наше обещание и, без преувеличения, историческое решение — это запуск в Украине рынка земли. Огромное сопротивление этой реформе, манипуляции и мифы, желание политиков и отдельных бизнесов сохранить серый рынок, на котором за это время ими было украдено 5 млн га земли.

Мы сделали эту реформу для людей. Право покупки получат только украинцы. Есть ограничения максимальной площади в собственности одного лица и льготные условия украинским фермерам. И пока политики в один голос убеждали, что мы отобрали у украинцев землю, я подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность.

Местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли. Это средства от землепользования, которые можно использовать для развития и благосостояния своих граждан.

Понятно, что коронакризис не сделалл исключения для экономики Украины. Но все кризисы проходят. Пройдет и этот. А мы выйдем из него более сильными. Мы пытались понять, что не так. Что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить.

Правительство провело полноценный аудит государства. И в течение двух недель представит его результаты. Наконец-то. И уже сегодня ясно — впереди много работы, а приоритеты понятны. Надо уменьшить долю государства в экономике, развивать государственно-частное партнерство.

Наш финансовый ресурс ограничен. Да, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места.

Налог на выведенный капитал и нулевая декларация. Уже достаточно бесконечных дискуссий на эту тему. Пора поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать. Я поручаю правительству учесть эти и другие важные направления.

И самое главное. Украине нужна полноценная стратегия развития. Не на два, три или пять лет. Хватит мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года.

На самом деле, вы знаете, существует еще одно направление, которое может и должно наполнять государственный бюджет Украины. Это эффективное противодействие коррупции.

В моей программе написано: не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть подозрение, что правоохранительные органы дочитали предложения не до конца и воспринимают как задачу только первую часть — не борьба с коррупцией.

Скажу честно — мне это надоело. У нас нулевая толерантность к коррупции, это подтверждают наши партнеры в Европейском Союзе, в США. Но достаточно ли президенту не воровать, чтобы не воровали другие? Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех наших правоохранительных органов.

Каждый раз я напоминаю им, что созданы все условия. Пожалуйста: мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК.

Они говорили: нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли. Воля есть. Телефонного права — нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Скажите, где же телефон? Может, хоть так будет результат? Потому что сейчас законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть. А реального результата пока нет.

Я не имею права вмешиваться в их работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка — неудовлетворительная.

Но я верю, что ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года. Да, за эти годы написано немало уже стратегий. И они не гарантируют результата. Но я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции — это не фантастика, это должно быть реальностью. И мне все равно, сколько ради этого нужно будет изменить наших руководителей правоохранительных органов — министров, других руководителей.

Не менее важна работа наших судей. Да, я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы. Но уверен, никому не нужна реформа только ради слова реформа.

За годы независимости Украины каждая новая власть начинала реформу судебной системы. В итоге — правительства, парламенты, президенты в стране меняются, а судебная система остается. Объективное, беспристрастное, справедливое правосудие — звучит для граждан незнакомо, что слова иностранного происхождения.

Нам нужны перемены. Не перефразированные мысли из предыдущих вариантов судебной реформы. А действенные решения. Именно их я жду от соответствующей правовой комиссии, которая была создана в Офисе президента. Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане. Этому аплодируют все наши международные партнеры.

Кстати, как бы кое-кто не убеждал и не старался, международная коалиция продолжает поддержку Украины, более того — она ​​выходит на новый уровень. Мы сохранили двухпалатную поддержку США. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения — международным побратимом для нас остается Канада.

А все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина — ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко подчеркивают партнерство Украины и Европы. Отмечают наши успехи, в частности ощутимый прогресс выполнения Соглашения об ассоциации, все предпосылки для промышленного безвиза, Соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, углубление интеграции украинских рынков с европейскими.

А еще — четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы что не говорил.

Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как и с Всемирным банком, так же как и с ЕБРР.

Сегодня мы фактически заново строим конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Вместе с Польшей и Литвой мы основали Люблинский треугольник. Это платформа политического, экономического и социального взаимодействия.

И незаметной, и действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт. На международном уровне исчезла фраза Мир устал от Украины. Мы предоставили имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно — равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну.

Мы стали проактивными. И в этом контексте следует отметить нашу инициативу — создание в Киеве штаб-квартиры Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Украина имеет реальный опыт такого противодействия. Кстати, некоторых из присутствующих в зале приглашаю присоединиться к участию в статусе известных экспертов по созданию фейков и дезинформации. Пусть ваш опыт действительно послужит немного государству.

Уважаемые друзья! Следует признать, что тема коронавируса заполонила все пространство, но одновременно это не единственный вызов для медицины. Facebook, Inatagram и мой рабочий стол были заполнены обращениями врачей по второму этапу медицинской реформы.

Существовал риск увольнения 50 тыс. медиков и закрытия более 300 больниц. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.

Всего этого мы не допустили. Не допустили, чтобы детские врачи уехали за границу, и произошел катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть.

Знаю, тема медицинской реформы вызывает оживленные споры. Знаю. И давайте признаем правду — это реформа имела как неоспоримые преимущества, так и откровенно слабые места. Наша задача — сохранить положительные моменты и исправить все эти ошибки. Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней. Кроме того, жду от профильного комитета и министерства модели страховой медицины, которые могли бы появиться наконец в Украине.

Я хочу отметить создание и развитие системы трансплантологии. Ближайшие два-три года должна работать сеть трансплантационных центров. Это поможет сохранить многие жизни украинцев без необходимости делать дорогостоящие операции где-то за границей.

Очень важным является повышение заработной платы медикам. С 1 сентября это сделано на 25, 50 и 70%. Это только начало.

Согласно плану Министерства здравоохранения, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна быть 20-25 тыс. грн. Медицинской сестры — 15 тыс. грн., младшего медицинского персонала — до 10-12 тыс. грн. Убежден, что следующими должны быть педагоги и наши ученые.

Есть одна характерная вещь, которая объединяет все успешные сегодня страны. В начале своего пути все они инвестировали в образование. Все страны. Предоставили ей стратегическое значение.

Сегодня мы пытаемся двигаться тем же путем. Параллельно решая проблемы, которые существуют во всех звеньях украинского образования. Это доступность и качество детских садов. Повышение престижа профессии учителя и заработных плат. Создание современной инфраструктуры — новых садов и школ.

Мы начали восстановление профессионально-технического образования, которое разрушали последние 20 лет. Хотя квалифицированные рабочие кадры сегодня крайне нужны стране. Мы уделяем особое внимание высшему образовании. Оно должно готовить конкурентоспособных в современном мире профессионалов, отвечающих тенденциям нашей и мировой экономики.

И, конечно, наука, которая всегда является драйвером для инноваций и экономики. Развитие научно-исследовательской инфраструктуры и поддержка талантливых украинских ученых — это должно стать приоритетом для государства.

Образование и наука — это отрасль, где результат не заметен быстро, но в итоге является определяющим. И о том, где результат, наоборот, — яркий достаточно быстро.

Для реализации пункта программы Комфортная страна мы начали Большое строительство. И это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно идет большое строительство. Мы сшиваем Украину. Не только идеями, не только словами. Но и дорогами и мостами.

В этом году — это 4 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. — местного значения, 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов, 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием. Когда мы озвучивали эти цифры в начале года, многие не верили. Но большинство из этих объектов уже готовы, и до конца года, как мы обещали, мы выполним все это план.

Да, иногда звучит критика: мол, мы заканчиваем некоторые объекты предыдущей власти. Ключевое слово — мы заканчиваем. Не затягиваем на годы, не распыляем средства на их строительство. А заканчиваем. Качественно, кстати, и быстро.

Более того, мы заканчиваем объекты не только предыдущей власти, но и их предшественников и предшественников предшественников. Пример — больница Охматдет, которая открыта после реконструкции летом. И Запорожский мост — самый известный долгострой страны. Сегодня там уже идут активные работы, и мы обязательно завершим этот объект. Мы, а не следующие политики.

Большое строительство, несмотря на давнюю традицию украинской политики, не закончится после местных выборов. А станет еще более масштабным. Кроме новых дорог, школ, садов и больниц, мы начнем реставрацию украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия нашей Родины.

Мы также готовим программу Украина — чемпион!. В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена. Каждая из них будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.

Комфортная страна невозможна без полноценного покрытия быстрым Интернетом. И современных, реконструированных или новых аэропортов в каждом регионе. Ежедневно мы работаем над этим, чтобы сделать страну, где гражданам будет максимально комфортно жить. По которой они с удовольствием путешествовать, которую будут посещать миллионы туристов со всего мира.

Дорогие украинцы! Вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах в Украине. Но от того, что мы будем говорить, — проблемы не исчезнут. Нужно работать. Я знаю, что есть огромное количество важных и проблемных для страны вопросов, о которых сегодня мы не поговорили. Если бы я коснулся каждого из них — это послание затянулось бы до 2024 года и последующих президентских выборов.

Поэтому меньше слов. Я знаю и о всех пункты моей программы, которые пока не выполнены. Я знаю. Они ежедневно указывают мне путь. Дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполнен. И искренне сказать вам: Дорогие украинцы! Мне перед вами не стыдно. Это мечта.

Напоследок. 25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные. Не для политических партий. А для вас, уважаемые граждане Украины. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, ваших общин. В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ответа. А сегодня я поставлю важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу.

— Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно?

— Нет.

— Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом?

— Нет.

— Удастся ли все нам с вами?

— Да

Слава Украине!