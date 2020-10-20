В Киеве в автошколе учитель, который называет себя коммунистом-сталинистом, раскритиковал Революцию Достоинства и отказался работать в карантинных условиях.

Об этом рассказала в Facebook пресс-секретарь народного депутата от Слуги народа Елены Шуляк Анастасия Климчук.

Именно она обнародовала скриншоты переписки в чате с преподавателем.

— Месяца два я жду, пока начнется адекватное обучение в автошколе, которая находится в правительственном квартале. Учитель, который собрал в чате своих учеников, постоянно пишет, что власть не дает ему работать, — написала Климчук.

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Остальные автошколы продолжают работать стационарно, просто с соблюдением карантинных мер. Однако этот преподаватель предлагает получать знания через чат, хотя стоимость такого обучения равноценна обычной.

— И каково было мое удивление, когда сегодня вечером наш учитель начал обвинять “майданутых” в том, что ему не позволяют нормально работать. А еще прямо написал, что кому не “Ок” выражение “коммуниста-сталиниста“ — на выход. Честно: мерзость. Не хочу, чтобы к нему ходили, — отметила Климчук.

В автошколе Серна-2000 уже извинились за поведение своего преподавателя и отметили, что не поддерживают политическую позицию своего сотрудника.



















































Проклятия вместо обучения: скандал в автошколе в Киеве / 13 фотографий

Блокировка российских соцсетей

Украинские специалисты по кибербезопасности начали сотрудничать с международными коллегами для полномасштабного блокирования социальной сети ВКонтакте на территории Украины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, государство будет ставить на учет людей, которые будут пользоваться российской социальной сетью ВКонтакте, и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Нацполициею.

Источник: Anastasia Klimchuk