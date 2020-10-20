Сергей Кудлаенко: Наша задача — защитить волеизъявление каждого винничанина

Сергей Кудлаенко сообщил, что в день выборов на участках города будет работать большое количество как украинских, так и международных наблюдателей: это и Гражданская сеть Опора, и миссия ОБСЕ, и ряд других иностранных организаций и независимых экспертов.

— Сегодня наша главная задача — защитить волеизъявление каждого винничанина! Мы не дадим украсть ни одного голоса, — заявил во время пресс-конференции кандидат на должность Винницкого городского головы Сергей Кудлаенко.

Кандидат отметил, что для обеспечения прозрачного и честного хода голосования его команда уже подготовила письма во все силовые ведомства.

– Также мы уже заручились поддержкой нескольких народных депутатов Украины, которые приедут, и мы вместе будем контролировать подсчет голосов, — сообщил Кудлаенко.

Кудлаенко напомнил, как на одном из участков Виннице в 2012 году происходил подвоз так называемых титушок.

— К сожалению, есть информация, что такие карусели готовятся снова, поэтому оперативно будем сообщать в соответствующие органы, — отметил политик.

Читайте: $5 тыс. за продление аренды земли: на Винниччине полицейский погорел на взятке

Кудлаенко также обратился к своим оппонентам и призвал их играть честно и уважать выбор граждан.

— Наша цель — не должности, наша цель — развитие Винницы, преобразование родного города в по-настоящему комфортный, безопасный и европейский, — акцентировал политик.

В Виннице избирателей пытались подкупить едой

В Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах 2020 раздавали гражданам приготовленные блюда и агитировали за политическую силу.

С начала избирательной кампании в Винницкой области зафиксировали 87 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.