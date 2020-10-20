Справедливость и народовластие: главное из ежегодного обращения Зеленского к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступил в Верховной Раде с обращением к народным депутатам.

Президент перечислил свои достижения, намекнул на провалы предшественников и определил стратегические планы государства по экономическому развитию, деоккупации Донбасса и возвращению Крыма.

Кроме того, Зеленский пообещал наказать тех, кто в свое время допустил аннексию полуострова.

Глава государства подчеркнул, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а на нашу страну на международной арене начали смотреть по-новому.

Зеленский о противодействии коронавирусу

Президент заявил, что в начале пандемии украинская медицина была разрушена и не могла адекватно противостоять распространению вируса.

— Мы выбирали между двумя сценариями — плохим и еще худшим. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант. Удалось сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время. Ведь даже медицинские системы самых успешных стран не были готовы к коронавирусу, а наша медицина — тем более, — заявил Зеленский.

По его словам, именно локдаун позволил подготовить больницы к вспышке болезни. Также он отметил, что именно эффективные действия руководства страны помогли минимизировать смертность от коронавируса. В Украине она одна из самых низких в Европе — 1,9%.

Однако местные органы власти попали в немилость к президенту из-за пренебрежения карантинными ограничениями.

По словам Владимира Зеленского, местная власть игнорировала карантин, потому что не за горами выборы.

— Это игра в злого полицейского в столице и хорошего на местах. Знайте: возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет больше, но количество больных и умерших будет на вашей совести, — отметил глава государства.

Возвращение Крыма под юрисдикцию Украины

Чтобы приблизить возвращение Крыма, президент Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы — площадки для координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова.

— Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие, — отметил глава государства.

— Идея неплохая, поскольку у нас вопрос Крыма выпал из повестки дня. Эта идея нужная, актуальная и перспективная, однако вопрос в том, как она будет реализована, какие механизмы будут использоваться. Потому что пока у нас кроме заявления ничего нет. Пока мы не знаем, какие именно страны будут привлечены, — отметил политолог Игорь Рейтерович.

Поэтому пока украинцам остается только ждать подробности по реализации этого плана.

Зеленский о посадках весной

Также гарант Конституции подчеркнул, что справедливость должна быть одинаковой для всех, включая чиновников, попавшихся на коррупции.

Речь шла также о так называемых посадках топ-чиновников. Однако президент отметил, что расследования продолжаются, но он не может никак на них влиять.

К слову, в этом контексте риторика Владимира Зеленского несколько изменилась за год, ранее же глава государства не раз заявлял о том, что следит непосредственно за работой правоохранительных органов. Особенно это касалось громких дел, как убийства Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета.

— Я думаю, такая тональность заявления связана с тем, что за год президент таки разобрался, как у нас работает правоохранительная система, какие механизмы воздействия на эту систему у него есть. Также, он, должно быть, понял, что назначение тех или иных людей не гарантирует результат, потому что есть определенные механизмы и законы, которым подчиняются все правоохранители, — заявил Игорь Рейтерович.

Он отметил, что президент пытался дистанцироваться таким заявлением от процессов, связанных с правоохранительными органами. Таким образом он мог пытаться снизить градус критики в свою сторону.

Также политолог добавил, что это заявление предшествует определенным изменениям, однако о них узнаем только после выборов.

Депутаты на линии разграничения

Президент Украины рассказал, что неоднократно предлагал мировым лидерам вместе с ним посетить линию разграничения на Донбассе.

— Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии Слуга народа поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей, — отметил Зеленский.

Ранее ответственность и победы в вопросах установления мира на Донбассе, возвращения пленных и переговоров в рамках нормандского формата принадлежали президенту. Политолог считает, что это результат общего изменения риторики в Офисе президента. В последнее время парламентариев все больше привлекают к работе над вопросом деоккупации Донбасса.

Здесь украинцам просто показали, что теперь нардепы не только будут в Раде работать, но и непосредственно на передовой.

— Это было проговорено в форме приказа. То есть мы возвращаемся к риторике, когда президент говорит, что именно делать, а депутаты выполняют, — добавил специалист.

Стратегия до 2030 года

— Всем нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита государства ожидаем и презентации развития экономических векторов Украины до 2030 года, — сказал Зеленский.

По словам политолога, это была достаточно ритуальная фраза, чтобы продемонстрировать, что мы не мыслим только категориями одной каденции.

Было бы логичней представить стратегию на пять лет. Это больше похоже на повод для разговоров. Она теоретически должна свидетельствовать о серьезности намерений, что власть мыслит не ситуативно, а имеет стратегию развития.

— Зеленский должен был что-то подобное вспомнить в своей речи в Раде, поэтому он должен представить какие-то стратегические планы и разработки, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

В общем обращение Владимира Зеленского выглядело ярко и основательно. Президент обозначил важнейшие вопросы и сделал ряд анонсов. Однако речь была больше похожа на обращение к избирателям, а не к народным депутатам.

— Обращение было яркое, эмоциональное. Его было интересно слушать. Однако, по моему убеждению, это не совсем об Украине. Это больше о некой виртуальной стране, потому что есть несколько вещей, о которых президент говорил, а они не соответствуют действительности, — отметил политолог.

По его словам, не стоит надеяться, что это обращение станет стратегическим ориентиром для страны.

Евгения Шапоренко