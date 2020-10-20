Сроки бесплатного тестирования на Covid-19 сократят

Министерство здравоохранения хочет сократить срок проведения тестирования на коронавирус за счет частных лабораторий. На соответствующие потребности уже выделили 100 млн грн.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— У нас будут соответствующие договора с частными лабораториями, и мы будем отправлять туда материалы. Таким образом удастся максимально разгрузить наши лабораторные центры и минимизировать количество дней, которые иногда ждут наши граждане.

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Также министр отметил, что сейчас проблемы с тестированием на коронавирус наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Зато в той же Закарпатской и Кировоградской областях лаборатории обрабатывают все материалы.

Накануне Кабмин также принял решение, которое предусматривает, что частные лаборатории будут тестировать на Covid-19 бесплатно.

Для проведения тестирования правительство выделило почти 260 млн 889 тыс. грн.