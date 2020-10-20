Украинцы, которые формировали известную хоккейную лигу — о чем расскажет фильм ЮКИ

3 декабря в отечественный прокат выходит сенсационный фильм ЮКИ. Он расскажет истории выдающихся звезд украинского происхождения, которые формировали известную хоккейную лигу мира — NHL. Режиссером картины стал документалист Владимир Мула.
В Украине лента появится под лозунгом История побед свободных украинцев. Ukrainians или коротко UKE — именно так в Северной Америке называют выходцев из Украины. Благодаря рассказам героев, редким находкам и бесценным свидетельствам ЮКИ взвешенно и объективно зафиксирует, что украинцы — уникальная нация, которой есть чем гордиться.
— В основе фильма — исключительные исследования творческой команды проекта. Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли — главного трофея лиги мира NHL — массово зафиксированы фамилии украинских игроков, — рассказывает Владимир Мула.
По его словам, именно наши соотечественники стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном.
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Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. Каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины.
Героями ленты стали хоккеисты, что в разные эпохи получали мировую славу:
- Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Philadelphia Flyers Киндрачук;
- двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Boston Bruins Иван Буцик;
- трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Кен Данейко;
- победитель Кубка Стэнли в составе Pittsburgh Penguins Джеф Чикрун;
- обладатель Кубка Стэнли в составе Chicago Black Hawks Эрик Нестеренко;
- победитель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Брюс Драйвер;
- четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Toronto Maple Leafs Эдди Шах;
- победитель Кубка Стэнли в составе Tampa Bay Lightning и Pittsburgh Penguins Руслан Федотенко;
- лучший хоккеист всех времен Иван Грецкий.
Зрители также увидят сына знаменитого вратаря Тараса Савчука — Джерри и хоккейного аналитика Келли Груди. Съемки проходили в течение трех лет в Канаде, США, Беларуси и Украине.
Режиссер в течение долгих месяцев работал с международными архивами, пытался взять интервью у хоккейных звезд по всей Северной Америке.
— Я платил бешеные штрафы за превышение скорости и старался не замерзнуть в холодных канадских прериях. Благодаря помощи сотен совершенно разных людей, которые горячо поддерживали идею, мне удалось реализовать этот проект.
Приглашаю каждого украинца посмотреть фильм в кино и вдохновиться уникальной и общей для нас историей! комментирует режиссер и продюсер фильма Владимир Мула.