Украинцы, которые формировали известную хоккейную лигу — о чем расскажет фильм ЮКИ

3 декабря в отечественный прокат выходит сенсационный фильм ЮКИ. Он расскажет истории выдающихся звезд украинского происхождения, которые формировали известную хоккейную лигу мира — NHL. Режиссером картины стал документалист Владимир Мула.

В Украине лента появится под лозунгом История побед свободных украинцев. Ukrainians или коротко UKE — именно так в Северной Америке называют выходцев из Украины. Благодаря рассказам героев, редким находкам и бесценным свидетельствам ЮКИ взвешенно и объективно зафиксирует, что украинцы — уникальная нация, которой есть чем гордиться.

— В основе фильма — исключительные исследования творческой команды проекта. Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли — главного трофея лиги мира NHL — массово зафиксированы фамилии украинских игроков, — рассказывает Владимир Мула.

По его словам, именно наши соотечественники стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном.

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Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. Каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины.

Героями ленты стали хоккеисты, что в разные эпохи получали мировую славу:

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Philadelphia Flyers Киндрачук;

двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Boston Bruins Иван Буцик;

трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Кен Данейко;

победитель Кубка Стэнли в составе Pittsburgh Penguins Джеф Чикрун;

обладатель Кубка Стэнли в составе Chicago Black Hawks Эрик Нестеренко;

победитель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Брюс Драйвер;

четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Toronto Maple Leafs Эдди Шах;

победитель Кубка Стэнли в составе Tampa Bay Lightning и Pittsburgh Penguins Руслан Федотенко;

лучший хоккеист всех времен Иван Грецкий.











Украинцы, которые формировали известную хоккейную лигу — о чем расскажет фильм ЮКИ / 3 фотографии

Зрители также увидят сына знаменитого вратаря Тараса Савчука — Джерри и хоккейного аналитика Келли Груди. Съемки проходили в течение трех лет в Канаде, США, Беларуси и Украине.

Режиссер в течение долгих месяцев работал с международными архивами, пытался взять интервью у хоккейных звезд по всей Северной Америке.