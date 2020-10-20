В Украине будет нехватка врачей при 12 тыс. случаях Covid-19 за сутки – Минздрав

В украинских больницах, предоставляющих помощь пациентам с коронавирусом, есть проблемы с обеспечением кислородом.

Об этом во время брифинга сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Минздрава Сергей Дубров.

— В Украине есть более 4,6 тыс. аппаратов ИВЛ, из них для лечения пациентов используется 13-15% (613). Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом. Министр еще в августе поручил медучреждениям обеспечить 80% коечного фонда подведением кислорода. Некоторые медучреждения поручение выполнили, но в некоторых остаются проблемы и критическая нехватка кислорода для пациентов.

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Также он отметил, что в случае выявления за сутки 12 тыс. новых случаев коронавируса в Украине возникнут проблемы с кадровым ресурсом.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 октября коронавирусом в Украине заболели еще 5 469 человек, общее число заболевших составляет 309 107.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 786 больных, выздоровели — 129 533 пациента.