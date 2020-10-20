В Украине началось строительство двух военно-морских баз — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства в Украине двух военно-морских баз.

— Мы начинаем строить две государственных украинских военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Также мы начали изготовление новейших образцов вооружения. Продолжается модернизация фрегата Гетман Сагайдачный и подготовка к испытаниям десантных катеров Кентавр, — сообщил глава государства в своем послании.

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Также Владимир Зеленский отметил, что финансирование украинской армии из-за пандемии коронавируса не сократится.

ВСУ примут на вооружение береговой ракетный комплекс Нептун

Ракетный комплекс 360МЦ Нептун приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины. Это отечественный ракетный комплекс крылатых ракет наземного базирования (с противокорабельной ракетой).

Его ракеты способны обезвредить такие боевые корабли, как крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантные и танкодесантные корабли.