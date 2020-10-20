По состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 309 107 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 5 469 людей.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 786 человек, за сутки их количество выросло на 117 людей.
В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам, за сутки — 3 044.
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Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 8523 (+105)
- Волынская обл — 11164 (+178)
- Днепропетровская обл — 11393 (+285)
- Донецкая обл — 7389 (+256)
- Житомирская обл — 10471 (+376)
- Закарпатская обл — 11956 (+131)
- Запорожская обл — 6616 (+133)
- Ивано-Франковская обл — 169 87 (+221)
- Кировоградская обл — 1642 (+51)
- г. Киев — 31310 (+462)
- Киевская обл — 13166 (+242)
- Львовская обл — 25392 (+289)
- Луганская обл — 2576 (+109)
- Николаевская обл — 6053 (+188)
- Одесская обл — 19343 (+264)
- Полтавская обл — 6300 (+249)
- Ровенская обл — 16184 (+150)
- Сумская обл — 9321 (+217)
- Тернопольская обл — 17738 (+235)
- Харьковская обл — 29559 (+446)
- Херсонская обл — 2629 (+59)
- Хмельницкая обл — 11238 (+204)
- Черновицкая обл — 18081 (+215)
- Черкасская обл — 7095 (+203)
Коронавирус 19 октября
Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 19 октября свидетельствует о 303 638 больных, суточный прирост составил 4 766 новых случаев.
Наибольшее количество случаев зафиксировали в Харьковской области — 595, в Киеве — 383 и Житомирской области — 308.