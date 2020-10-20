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Факты / Украина / Общество

В Украине резко вырос суточный прирост больных Covid-19

По состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 309 107 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 5 469 людей.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 786 человек, за сутки их количество выросло на 117 людей.

В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам, за сутки — 3 044.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 8523 (+105)
  • Волынская обл — 11164 (+178)
  • Днепропетровская обл — 11393 (+285)
  • Донецкая обл — 7389 (+256)
  • Житомирская обл — 10471 (+376)
  • Закарпатская обл — 11956 (+131)
  • Запорожская обл — 6616 (+133)
  • Ивано-Франковская обл — 169 87 (+221)
  • Кировоградская обл — 1642 (+51)
  • г. Киев — 31310 (+462)
  • Киевская обл — 13166 (+242)
  • Львовская обл — 25392 (+289)
  • Луганская обл — 2576 (+109)
  • Николаевская обл — 6053 (+188)
  • Одесская обл — 19343 (+264)
  • Полтавская обл — 6300 (+249)
  • Ровенская обл — 16184 (+150)
  • Сумская обл — 9321 (+217)
  • Тернопольская обл — 17738 (+235)
  • Харьковская обл — 29559 (+446)
  • Херсонская обл — 2629 (+59)
  • Хмельницкая обл — 11238 (+204)
  • Черновицкая обл — 18081 (+215)
  • Черкасская обл — 7095 (+203)

коронавірус в україні 20 жовтня

Коронавирус 19 октября

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 19 октября свидетельствует о 303 638 больных, суточный прирост составил 4 766 новых случаев.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в Харьковской области — 595, в Киеве — 383 и Житомирской области — 308.

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