По состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 309 107 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 5 469 людей.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 786 человек, за сутки их количество выросло на 117 людей.

В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам, за сутки — 3 044.

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Прирост в регионах:

Винницкая обл — 8523 (+105)

Волынская обл — 11164 (+178)

Днепропетровская обл — 11393 (+285)

Донецкая обл — 7389 (+256)

Житомирская обл — 10471 (+376)

Закарпатская обл — 11956 (+131)

Запорожская обл — 6616 (+133)

Ивано-Франковская обл — 169 87 (+221)

Кировоградская обл — 1642 (+51)

г. Киев — 31310 (+462)

Киевская обл — 13166 (+242)

Львовская обл — 25392 (+289)

Луганская обл — 2576 (+109)

Николаевская обл — 6053 (+188)

Одесская обл — 19343 (+264)

Полтавская обл — 6300 (+249)

Ровенская обл — 16184 (+150)

Сумская обл — 9321 (+217)

Тернопольская обл — 17738 (+235)

Харьковская обл — 29559 (+446)

Херсонская обл — 2629 (+59)

Хмельницкая обл — 11238 (+204)

Черновицкая обл — 18081 (+215)

Черкасская обл — 7095 (+203)

Коронавирус 19 октября

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 19 октября свидетельствует о 303 638 больных, суточный прирост составил 4 766 новых случаев.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в Харьковской области — 595, в Киеве — 383 и Житомирской области — 308.