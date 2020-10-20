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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский ждет от Кабмина результаты аудита государства и стратегию развития до 2030 года

Украине нужна полноценная стратегия развития. Она должна быть не два, три или пять лет.

Об этом в своем ежегодном послании к Верховной Раде сообщил президент Владимир Зеленский.

— Всем нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита государства ожидаем и презентации развития экономических векторов Украины до 2030 года.

Читайте: Экономика или жизни людей: Зеленский о выборе в начале пандемии

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