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Факты / Украина

15 тыс. грн на красоту, TikTok и любимое ругательство: 33 признания Ирины Верещук

Кандидат в мэры столицы Ирина Верещук рассказала, что ей доставляет удовольствие публикация видео в TikTok.

Также политик поделилась, что ее радует, когда подростки подходят на улице и просят сделать селфи, ведь видели нардепа именно в TikTok.

Ирина Верещук призналась, что в месяц ей приходится тратить около 15 тыс. грн на процедуры по уходу за собой, ведь медийность обязывает всегда выглядеть презентабельно.

Читайте: О хейтерах, оппонентах и TikTok: интервью Верещук перед выборами мэра Киева

Однако она отметила, что в ее жизни есть и минусы, ведь политическая карьера не позволяет уделять больше внимания собственному сыну.

Признание Верещук относительного любимого ругательства, быта и политических амбиций — смотрите в сюжете Утра в большом городе.

Биография Ирины Верещук

Биография Ирины Верещук — кандидата на должность мэра Киева на местных выборах 2020, насчитывает не один год политической деятельности.

В политике Ирина Верещук с 2009 года. Она проходила стажировку в Секретариате Кабинета министров Украины, была заместителем главы Жовкивской РГА и мэром города Рава-Русская.

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