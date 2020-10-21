Кандидат в мэры столицы Ирина Верещук рассказала, что ей доставляет удовольствие публикация видео в TikTok.
Также политик поделилась, что ее радует, когда подростки подходят на улице и просят сделать селфи, ведь видели нардепа именно в TikTok.
Ирина Верещук призналась, что в месяц ей приходится тратить около 15 тыс. грн на процедуры по уходу за собой, ведь медийность обязывает всегда выглядеть презентабельно.
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Однако она отметила, что в ее жизни есть и минусы, ведь политическая карьера не позволяет уделять больше внимания собственному сыну.
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Биография Ирины Верещук
Биография Ирины Верещук — кандидата на должность мэра Киева на местных выборах 2020, насчитывает не один год политической деятельности.
В политике Ирина Верещук с 2009 года. Она проходила стажировку в Секретариате Кабинета министров Украины, была заместителем главы Жовкивской РГА и мэром города Рава-Русская.