Кандидат в мэры столицы Ирина Верещук рассказала, что ей доставляет удовольствие публикация видео в TikTok.

Также политик поделилась, что ее радует, когда подростки подходят на улице и просят сделать селфи, ведь видели нардепа именно в TikTok.

Ирина Верещук призналась, что в месяц ей приходится тратить около 15 тыс. грн на процедуры по уходу за собой, ведь медийность обязывает всегда выглядеть презентабельно.

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Однако она отметила, что в ее жизни есть и минусы, ведь политическая карьера не позволяет уделять больше внимания собственному сыну.

Признание Верещук относительного любимого ругательства, быта и политических амбиций — смотрите в сюжете Утра в большом городе.

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Биография Ирины Верещук