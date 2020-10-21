По состоянию на 21 октября 2020 года в Украине зафиксировано 315 826 случаев коронавирусной болезни. За сутки количество больных коронавирусом увеличилась на 6 719, умер 141 человек.

За весь период пандемии зафиксировано 5 927 смертей от коронавируса. В то же время 129 533 пациентам удалось вылечиться.

Отрицательной остается динамика в столице Украины — за минувшие сутки обнаружили 559 случаев заражения Covid-19. За все время — 31 869 больных.

Ни одна область не готова к ослаблению

21 октября ни одна область в Украине не готова к ослаблению карантина из-за высоких показателей заражения. За последние 14 дней больше всего больных зафиксировано в Сумской области — 340,9 случаев на 100 тыс. населения.

На втором месте Хмельницкая область — 326,8 случаев, на третьем Тернопольская — 312,1. В Киеве прирост составляет 215,7 на 100 тыс. человек, а в Украине в целом — 200,8.

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Правила поведения во время выборов

Министерство здравоохранения Украины объявило правила поведения во время местных выборов 25 октября. На входе на участки должны стоять антисептики, а внутри помещений нужно сделать разметку для передвижения.

Перед входом ответственный человек будет опрашивать каждого о наличии симптомов. Люди с признаками болезни и температурой более 37,2° должны будут обратиться за медицинской помощью.