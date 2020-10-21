Дистанционное обучение после каникул: МОН определило классы

После завершения каникул ученики 1-4 классов продолжат обучение в школах, несмотря на карантинное зонирование в Украине.
Ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах. Об этом заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.
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— В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это красная зона, останутся на дистанционном.
По словам Сергея Шкарлета, повторение весеннего локдауна — наихудший сценарий для учебного процесса в Украине.
— Весну педагоги пережили достойно. Сейчас много материалов уже наработано и учителя в большей степени готовы к работе дистанционно, — заверил Шкарлет.
Он отметил, что сложная ситуация требует высокого уровня ответственности каждого из граждан.
Дистанционное обучение в университетах
Из-за критической эпидемиологической ситуации в Украине планируют ввести дистанционное обучение в высших учебных заведениях.
Об этом 11 октября заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Он отметил, что решение предварительно поддержали руководители десятков украинских вузов.
Источник: Сергей Шкарлет