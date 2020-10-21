21 октября доллар относительно украинской гривны немного обесценился. В среду НБУ установил курс на уровне 28,3707/1$, во вторник он был — 28,3762/1$.

Евро прибавил в стоимости. Согласно курсу валют на 21 октября от Нацбанка, один евро стоит сегодня 33,5044, днем ранее — 33,4343.

Польский злотый 21 октября немного вырос в цене, а российский рубль утратил позиции.

Читайте: Осень на карантине: что будет с тарифами, курсом гривны и ценами

Курс валют в Украине от НБУ на 21 октября:

$1 — 28,3707 грн;

€1 — 33,5044 грн;

1 польский злотый — 7,3105 грн;

10 российских рублей — 3,6366 грн.

Прогноз курса доллара

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким будет курс доллара до конца 2020 года.

По его словам, не стоит опасаться, что стоимость валюты выйдет за пределы 30 грн/$.

Его цена будет колебаться в районе 27-28 грн и не поднимется выше даже 29 грн.