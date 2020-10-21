Раньше в Украине часто организовывали продуктовые ярмарки на избирательных участках в день голосования. Теперь же украинцев на участки заманивают не дешевой колбасой, а опросом от президента. Владимир Зеленский решил услышать каждого, причем аккурат 25 октября – в день голосования на местных выборах.

Пять тем

Одной из тем еще президентской кампании Зеленского было народовластие. Теперь его решили опробовать вживую. Президент задаст украинцам пять вопросов. О пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах, свободной экономической зоне на Донбассе, сокращении количества народных депутатов до 300, легализации медицинского каннабиса и гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

По словам Зеленского, это темы, которые все мы каждый день обсуждаем дома, на улице и в транспорте. По этому поводу, конечно, есть серьезные сомнения. Как и по актуальности предложенных тем. Сокращают количество депутатов в Украине уже 20 лет, еще в 1999 году это был один из вопросов на референдуме, и тогда украинцы поддержали такую инициативу.

Свободную экономическую зону Донбассу обещают с 2014 года. Пожизненный срок за коррупцию народу, конечно, понравится, но можно было бы начать, например, с одного топ-коррупционера, оказавшегося за решеткой хотя бы на несколько лет.

Будапештский меморандум – это вообще отдельная история. Зеленский хочет узнать, поддерживают ли украинцы “право нашего государства на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности”.

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Как вообще можно поддерживать право на что-либо? Право либо есть, либо его нет. Подписывая в 1994 году Будапештский меморандум, Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии независимости и территориальной целостности от России, США и Великобритании. Как эти гарантии выполняются, мы видели в 2014 году на примере Крыма и видим до сих пор на Донбассе.

Причем в феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Владимир Зеленский сам достаточно четко описал собственное отношение к Будапештскому меморандуму:

— Несмотря на Будапештский меморандум, сейчас мы понимаем, к сожалению, что сильная армия, ядерное оружие или НАТО является защитой независимости и территориальной целостности страны. Никакие документы, подписанты, меморандумы не защищают, это мы вам говорим, украинцы, по собственному опыту. Поэтому я лично не верю ни в какие бумаги, и честно всем странам такой совет – нельзя вам верить в любые документы, никто ничего не гарантирует, к сожалению.

И вот через полгода после этих слов Зеленский решил спросить о Будапештском меморандуме украинцев. Не факт, что большинство населения страны в принципе догадываются, о чем идет речь.

И главное, чтобы использовать Будапештский меморандум для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности, поднимать этот вопрос на международной арене Зеленскому не нужен вотум доверия от народа, как говорят на Банковой. Этот вотум доверия ему дали еще в 2019 году, когда выбрали президентом. Внешняя политика – это сфера ответственности главы государства. То есть все полномочия для любых действий вокруг Будапештского меморандума у президента есть.

— По большому счету, ответы на все эти вопросы уже давным-давно есть, зачем их выносить на отдельный опрос, мне кажется, что, поскольку рейтинги власти падают, решили хоть что-то сделать. Давайте вернемся к тем роликам, которые были в 2019 году. Свой парень, общение на ты, такие вот вещи, — объясняет логику появления опроса от президента политолог Игорь Рейтерович.

Каннабис всему голова

Что действительно может помочь рейтингу партии Слуга народа – так это вопрос Зеленского о легализации медицинского каннабиса. Эксперты называют эту тему мобилизационной для электората власти.

— В США, когда в штате Висконсин в бюллетень помимо кандидатов из общего голосования включили локальный референдум по легализации каннабиса, туда молодежь аж побежала и на самом деле прибавила явку. Молодежь — это серьезный кластер электората Слуги народа. Мобилизовать вот эту часть населения будет главной задачей, — полагает политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Согласно сентябрьскому опросу социологической группы Рейтинг, базовый электорат Слуги народа – это как раз преимущественно люди в возрасте от 18 до 29 лет. Но только 41% избирателей из этой возрастной группы уверены в том, что дойдут до участков в день голосования. А вот опрос по поводу легализации каннабиса может стать дополнительным стимулом.

— Целый президент решил у маленького меня что-то спросить, моя галочка где-то может быть учтена. Психологически это хорошая история, людям нравится, когда у них что-то спрашивают, а не говорят, как им делать, — констатирует Тизенгаузен.

Предвыборную логику проведения опроса подтверждает и формат, в котором о нем сообщили – видеоролики Зеленского.

— Этот опрос был использован как средство агитации, обратите внимание, каждый ролик президент заканчивает теми лозунгами, которые мы видим на бордах одной политической силы. Это прямая избирательная технология, — уверен Рейтерович.

Каждый ролик Зеленского действительно заканчивается словами Украина – это ты. По счастливому стечению обстоятельств, это главный слоган партии Слуга народа на местных выборах.

Тем более, на Банковой отдельно подчеркнули, что никаких юридических последствий опрос иметь не будет. А вот для избирательной кампании последствия уже есть.

— Нестандартное решение в стиле Зеленского. Таким образом, они ломают логику финишного этапа избирательной кампании. Вы же видите, как все смутились сейчас. В последние дни будут обсуждать вопросы этого опроса. Как перехват инициативы немного, возможно, сработает на мобилизацию, — считает политолог Владимир Фесенко.

За чей счет банкет?

Непонятным остается только то, кто оплатит проведение опроса и как он будет организован. В Верховной Раде и ЦИК тут же открестились от идеи Зеленского. Государство денег на опрос не выделяло. Согласно Избирательному кодексу проводить какие-либо опросы на избирательных участках в день голосования вообще запрещено.

В Офисе президента говорят, что оплатит все сам Зеленский или какие-то меценаты. Для опроса напечатают пять млн анкет. Раздавать их будут волонтеры на улице на выходе из избирательного участка всем желающим. Не хочешь – можешь не заполнять. Обещают, что на волонтерах не будет никакой агитации и символики политических партий.

Кто будет считать результаты – непонятно. Как будут контролировать, чтобы один человек не заполнил несколько анкет, или чтобы их не заполняли люди, которые не имеют право голосовать, например, из-за возраста – тоже неизвестно. Из-за всего этого репрезентативность и легитимность опроса под большим вопросом. Но она, похоже, организаторов и не сильно волнует. Главное, что шоу продолжается.

Валерий Литонинский