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Факты / Украина / Общество

Когда в Украине запустят электронный больничный

Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листов в Украине.

Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

— Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это ликвидация миллиардной коррупции, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете.

Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь, — сказал Федоров.

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По его словам, цифровизация отечественной системы здравоохранения является сейчас приоритетом для Минцифры.

В апреле министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что введение электронного больничного в Украине задерживается из-за технических проблем, возникших из-за пандемии Covid-19.

Фото: Dreamstime

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