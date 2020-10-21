Когда в Украине запустят электронный больничный

Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листов в Украине.

Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

— Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это ликвидация миллиардной коррупции, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете.

Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь, — сказал Федоров.