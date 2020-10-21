Кому бесплатно делают тесты на коронавирус в Киеве

Бесплатные тесты в государственных медучреждениях и лабораториях делают пациентам с подозрением на коронавирус и только по рекомендации врача.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга.
— Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать только пациентам, у которых есть подозрение на заболевание.
Определяет это исключительно врач! Пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом. Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре медучреждения, — добавил мэр столицы.
Он отметил, что семейному врачу нужно именно позвонить, а не идти на прием. Врач узнает о симптомах и решает, надо ли делать ПЦР-тест.
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Далее, при необходимости, к пациенту домой направляют мобильную бригаду, специалисты которой отбирают биоматериал для ПЦР-теста.
Если к врачу дозвониться не удалось, стоит вызвать скорую. При госпитализации пациентов с подозрением на Covid-19 ПЦР-тест также делают бесплатно.
Коронавирус в Киеве
21 октября в Киеве зафиксировали 559 новых случая заражения Covid-19. Всего в столице 31 869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус унес жизни 627 человек, за сутки — 23 киевлянина. Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева, за сутки — 199.