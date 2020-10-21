Минздрав опроверг переговоры с РФ по закупке вакцины против Covid-19

Украина не ведет переговоров по закупке или официального получения российских вакцин против коронавируса.
Об этом говорится в заявлении Минздраве. Ни один медицинский препарат или вакцина не могут применяться в Украине без прохождения государственной регистрации.
Читайте: В Украине регистрируют фавипиравир — первый генерик против коронавируса
Отмечается, что существует и упрощенная процедура регистрация.
— Таким способом могут пользоваться медсредства, которые уже зарегистрированы в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС, — добавляют в министерстве.
Документы на российскую вакцину Гам-КОВИД-Вак в Минздрав Украины не поступали.
Вакцина против Covid-19
Глава Минздрава Максим Степанов на онлайн-встречи с представителями Всемирного банка попросил выделить дополнительные средства на приобретение вакцины против коронавируса для Украины.
Директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи заявил о новых возможностях по сотрудничеству.
Как заявлял Степанов, Минздрав определяет приоритетные группы населения, которым будут делать прививки против коронавируса. Это группы риска — пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, группы риска по профессиональным признакам.