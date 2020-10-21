Минздрав опроверг переговоры с РФ по закупке вакцины против Covid-19

Украина не ведет переговоров по закупке или официального получения российских вакцин против коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Минздраве. Ни один медицинский препарат или вакцина не могут применяться в Украине без прохождения государственной регистрации.

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Отмечается, что существует и упрощенная процедура регистрация.

— Таким способом могут пользоваться медсредства, которые уже зарегистрированы в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС, — добавляют в министерстве.

Документы на российскую вакцину Гам-КОВИД-Вак в Минздрав Украины не поступали.

Вакцина против Covid-19

Глава Минздрава Максим Степанов на онлайн-встречи с представителями Всемирного банка попросил выделить дополнительные средства на приобретение вакцины против коронавируса для Украины.

Директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи заявил о новых возможностях по сотрудничеству.

Как заявлял Степанов, Минздрав определяет приоритетные группы населения, которым будут делать прививки против коронавируса. Это группы риска — пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, группы риска по профессиональным признакам.