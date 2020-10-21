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Факты / Украина

На границе Украины и Венгрии возобновят работу КПВВ Косино-Барабаш

С 22 октября 8.00 на границе между Украиной и Венгрией возобновит работу КПВВ Косино-Барабаш.

Эту информацию подтвердили венгерские пограничники.

Граждан, которые планируют пересекать границу, будут пропускать только на 30-километровую зону.

Читайте: КПВВ Станица Луганская закрывают до конца октября

В то же время пропуск с целью транзитного проезда по территории страны пока осуществляться не будет.

Ситуация на границе в Венгрией

Во время карантина Венгрия несколько раз меняла правила въезда на территорию страны для украинцев. Летом КПВВ были открыты и украинцам разрешался въезд.

Но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине и увеличения количества больных страна временно закрыла границы.

Подробнее о ситуации на границе Украины и Венгрии и правилах въезда для украинцев читайте на Фактах ICTV.

Источник: Госпогранслужба

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