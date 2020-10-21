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Факты / Украина

Паралич тела и пневмония: в Киеве от Covid-19 умерла 21-летняя девушка-волонтер

В Киеве 20 октября от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова.

Covid-19 спровоцировал у нее пневмонию и синдром Гиенна-Барре — иммунная система человека сама поражает собственные периферийные нервы и приводит к параличу.

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— Наша Инна Волкова умерла. Инна была общественным деятелем, активисткой и очень искренним человеком. Она помогала, защищала и оберегала невероятное количество людей. 20 октября остановилось большое любящее сердце невероятной девушки, — рассказали в организации Фонда региональных инициатив, где работала девушка.

Волонтер две недели провела в отделении интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9. Однако впоследствии ее тело отказало и врачи подсоединили девушку к ИВЛ.

Наша Інна Волкова сьогодні померла

Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала,…

Опубликовано Фундація Регіональних Ініціатив — ФРІ Вторник, 20 октября 2020 г.

Умер блогер Дмитрий Стужук

Известный блогер Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4.

Несколько дней Дмитрий находился на домашнем лечении, 15 октября перестал выходить на связь. Его увезли в больницу, он попал в реанимацию. 16 октября его бывшая жена София Стужук написала, что Дмитрий умер.

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