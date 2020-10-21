В Киеве 20 октября от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова.

Covid-19 спровоцировал у нее пневмонию и синдром Гиенна-Барре — иммунная система человека сама поражает собственные периферийные нервы и приводит к параличу.

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— Наша Инна Волкова умерла. Инна была общественным деятелем, активисткой и очень искренним человеком. Она помогала, защищала и оберегала невероятное количество людей. 20 октября остановилось большое любящее сердце невероятной девушки, — рассказали в организации Фонда региональных инициатив, где работала девушка.

Волонтер две недели провела в отделении интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9. Однако впоследствии ее тело отказало и врачи подсоединили девушку к ИВЛ.