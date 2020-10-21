Перенос второго тура выборов мэра противоречит Конституции — КИУ

Перенос второго тура местных выборов 2020 фактически оставит города без легитимной власти.

Об этом заявили в Комитете избирателей Украины комментируя инициативу фракции Слуга народа, которая хочет принять постановление об отсрочке второго тура выборов городских голов.

Это можно расценивать как попытку политического давления на деятельность органов местного самоуправления, считают в КИУ.

Читайте: Кто из нардепов решил баллотироваться на местных выборах (СПИСОК)

Инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

У «Слузі Народу» зареєстрували Постанову про перенесення другого туру виборів, — КВУ У Верховній Раді України… Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 21 жовтня 2020 р.

Перенос второго тура

Народный депутат от фракции Слуга народа Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады №4234., в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах из-за пандемии коронавируса.

Целью принятия данного постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины, заявила депутат.

#буднідепутата 21 жовтня Україна встановила новий коронавірусний антирекорд????

❗️Лічильник кількості нових хворих за добу… Опубліковано Грищенко Тетяна Середа, 21 жовтня 2020 р. Проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады, но текст документа отсутствует.

Этический кодекс Слуг народа

Для депутатов фракции Слуга народа разработали новый этический кодекс. Его могут подписать в ближайшее время.

Кодекс перегрузит работу монобильшости и заставит нардепов работать более эффективно, считают авторы.