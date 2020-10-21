Избиение журналиста в Хмельницком: как к этому причастен мэр

Корреспонденты программы Чрезвычайные новости на ICTV и сайта Зеркало недели рассказали о нападении на оппозиционного журналиста в Хмельницком. Неизвестный жестоко избил Максима Моргуна, напав на него со спины.

Об этом говорится в материале Чрезвычайных новостей.

По словам самого журналиста, он догадывается, кому перешел дорогу. Это действующий мэр Хмельницкого — Александр Симчишин.

Узурпировав в прямом смысле этого слова всю власть в городе, он создал собственную систему эффективной коррупции.

Однако до сих пор он не фигурировали в скандалах, ибо, как утверждает журналист, правоохранители, а получая от мэра серьезные блага (жилье, средства, земельные участки), закрывали глаза на многочисленные сделки.

Максим Моргун уверен, что его хотят запугать люди действующего мэра Симчишина, ведь он — один из немногих, кто выступил с критикой открыто.

— Есть ряд критических материалов, которые ударили по рейтингу Симчишина и есть материалы, о которых писал только я, — отмечает журналист.

Один из таких материалов — по делу скандального бассейна, строительством которого занималась частная фирма. Однако после завершения работ оказалось, что почти 23 млн грн исчезли в неизвестном направлении.

Об этом же деле вспоминают журналисты Зеркала недели.

Несмотря на дружбу мэра с силовиками, все-таки приобрели известность в медиа два уголовных дела, где замазан Александр Симчишин. Первое — относительно бассейна на улице Заречанской, 11, где было списано 22 млн грн застройщикам долевого участия. И второе — относительно дома на улице Каменецкого, 82, где было списано 21 млн грн долевого участия, — отмечают журналисты ЗН.

Также стало известно о так называемой системе эффективной коррупции.

В ее основе — теплые отношения с представителями СБУ и Нацполиции, связи в судах, компромиссы с местными бизнес-элитами, а также многочисленные вливания в медиа.

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Все это сделать довольно просто, учитывая полный контроль над бюджетными средствами и коммунальным имуществом, говорится в материале Чрезвычайных новостей.

Как сообщил собеседник Зеркала недели, в департаменте архитектуры каждое решение имеет свою цену. Более того — известно, кто является “смотрящим” от мэра в земельной комиссии. Это свободовец Виталий Диденко. Частные предприниматели, связанные с этой политической силой, будто получают самые лакомые куски.

Это и хлебные заказы на субподрядные работы в сфере ЖКХ, и заказ на поставку питания в школах, детских садов и больниц.

Журналисты отмечают, что правоохранители недавно открыли еще одно уголовное дело — о злоупотреблениях чиновников мэрии при закупке работ и услуг для реконструкции коммунального рынка Ранок.

В деле фигурирует один из заместителей Симчишина Владимир Гончарук. По версии правоохранителей, он создал организованную группу с целью присвоения имущества и средств.

Напомним, ранее мы писали, что во время обстрелов в Нагорном Карабахе ранили двух журналистов из Франции.