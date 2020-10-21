К ослаблению карантина в Украине не готов Киев и ни одна область по состоянию на 21 октября.

Самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней был зафиксирован в Сумской области — 340,9 случаев на 100 тыс. населения, Хмельницкой — 326,8, Тернопольской — 312,1 и Харьковской — 307,1.

В Киеве он составляет 215,7 на 100 тыс. населения, а в целом по Украине — 200,8.

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Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором наблюдается имеется значительное распространение коронавируса.

Признаками такого распространения является:

загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, которая превышает 50% в течение пяти дней;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение семи дней;

показатель заболеваемости превышает базовый уровень, а именно менее 40 человек на 100 тыс. населения.

Показник захворюваності

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 6 719 новых случаев коронавируса. В общем от осложнений умерло 5 927 человек, за сутки — 141. В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам.

Наибольшее количество инфицированных в Киеве — 31 869, в Харьковской области — 30 272, Львовской — 25 702, Одесской — 19 957.