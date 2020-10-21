По состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 315 826 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 6 719 людей.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 927 человек, за сутки их количество выросло на 141 человек.

В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам.

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Прирост в регионах:

Винницкая обл — 8 644 (+121)

Волынская обл — 11 367 (+203)

Днепропетровская обл — 11 705 (+312)

Донецкая обл — 7 629 (+240)

Житомирская обл — 10 634 (+163)

Закарпатская обл — 12 112 (+156)

Запорожская обл — 6 784 (+168)

Ивано-Франковская обл — 17 214 (+227)

Кировоградская обл — 1 697 (+55)

Киев — 31 869 (+559)

Киевская обл — 13 419 (+253)

Львовская обл — 25 702 (+310)

Луганская обл — 2 686 (+110)

Николаевская обл — 6 256 (+203)

Одесская обл — 19 957 (+614)

Полтавская обл — 6 880 (+580)

Ровенская обл — 16 428 (+244)

Сумская обл — 9 509 (+188)

Тернопольская обл — 17 970 (+232)

Харьковская обл — 30 272 (+713)

Херсонская обл — 2 739 (+110)

Хмельницкая обл — 11 561 (+322)

Черновицкая обл — 18 314 (+233)

Черкасская обл — 7 314 (+219)

Черниговская обл — 7 164 (+184)

Коронавирус 20 октября

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 20 октября свидетельствует о 309 107 больных, суточный прирост составил 5 469 новых случаев.