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Факты / Украина / Общество

Более 6 тыс: в Украине резко растет суточный прирост инфицированных

По состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 315 826 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 6 719 людей.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 927 человек, за сутки их количество выросло на 141 человек.

В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 8 644 (+121)
  • Волынская обл — 11 367 (+203)
  • Днепропетровская обл — 11 705 (+312)
  • Донецкая обл — 7 629 (+240)
  • Житомирская обл — 10 634 (+163)
  • Закарпатская обл — 12 112 (+156)
  • Запорожская обл — 6 784 (+168)
  • Ивано-Франковская обл — 17 214 (+227)
  • Кировоградская обл — 1 697 (+55)
  • Киев — 31 869 (+559)
  • Киевская обл — 13 419 (+253)
  • Львовская обл — 25 702 (+310)
  • Луганская обл — 2 686 (+110)
  • Николаевская обл — 6 256 (+203)
  • Одесская обл — 19 957 (+614)
  • Полтавская обл — 6 880 (+580)
  • Ровенская обл — 16 428 (+244)
  • Сумская обл — 9 509 (+188)
  • Тернопольская обл — 17 970 (+232)
  • Харьковская обл — 30 272 (+713)
  • Херсонская обл — 2 739 (+110)
  • Хмельницкая обл — 11 561 (+322)
  • Черновицкая обл — 18 314 (+233)
  • Черкасская обл — 7 314 (+219)
  • Черниговская обл — 7 164 (+184)

Коронавирус 20 октября

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 20 октября свидетельствует о 309 107 больных, суточный прирост составил 5 469 новых случаев.

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