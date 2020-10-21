По состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 315 826 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 6 719 людей.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 927 человек, за сутки их количество выросло на 141 человек.
В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам.
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Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 8 644 (+121)
- Волынская обл — 11 367 (+203)
- Днепропетровская обл — 11 705 (+312)
- Донецкая обл — 7 629 (+240)
- Житомирская обл — 10 634 (+163)
- Закарпатская обл — 12 112 (+156)
- Запорожская обл — 6 784 (+168)
- Ивано-Франковская обл — 17 214 (+227)
- Кировоградская обл — 1 697 (+55)
- Киев — 31 869 (+559)
- Киевская обл — 13 419 (+253)
- Львовская обл — 25 702 (+310)
- Луганская обл — 2 686 (+110)
- Николаевская обл — 6 256 (+203)
- Одесская обл — 19 957 (+614)
- Полтавская обл — 6 880 (+580)
- Ровенская обл — 16 428 (+244)
- Сумская обл — 9 509 (+188)
- Тернопольская обл — 17 970 (+232)
- Харьковская обл — 30 272 (+713)
- Херсонская обл — 2 739 (+110)
- Хмельницкая обл — 11 561 (+322)
- Черновицкая обл — 18 314 (+233)
- Черкасская обл — 7 314 (+219)
- Черниговская обл — 7 164 (+184)
Коронавирус 20 октября
Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 20 октября свидетельствует о 309 107 больных, суточный прирост составил 5 469 новых случаев.