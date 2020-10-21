Притула призывает украинцев не избирать зло

Кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула призвал украинцев на местных выборах 25 октября сделать осознанный выбор.

— 25 октября я прошу вас прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор, проголосовать за обновление власти, прежде всего — столичной власти. Не отдавайте ваш голос очень легко. Не голосуйте за меньшее зло, — обратился Притула к избирателям в видео на личном YouTube-канале.

По мнению кандидата, к выбору местных политиков надо относиться ответственно. Ведь именно они принимают ключевые решения на местном уровне.

— Именно эти люди будут отвечать за состояние дорог, по которым мы ходим. Они будут отвечать за ремонты школ и детских садов, где учатся наши дети. Они будут отвечать за переименование улиц, на которых мы живем, за обеспечение нас светом и теплом. Они будут определять внешний вид наших городов и распределять местные бюджеты — наши с вами деньги, — отметил Притула.

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По мнению Сергея Притулы, власть становится лучше тогда, когда к ней приходят умные, честные, открытые, профессиональные и некоррумпированные люди. Таких в результате должно быть большинство, чтобы они могли принимать важные решения и контролировать друг друга.

— Положительные изменения не происходят за один день, но их нужно начинать делать уже сейчас. Иначе мы с вами снова потеряем еще пять лет, — добавил кандидат.

Также он призвал избирателей обращать внимание на репутацию кандидатов, а не на популистскую рекламу. И подчеркнул важность соблюдения мер безопасности на участках.

Напомним, ранее мы писали, что эксперты назвали самых перспективных кандидатов в Киевсовет.