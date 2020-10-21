Приглашение на местные выборы 2020 должно было прийти до 15 октября включительно, за 10 дней до голосования. Вы должны быть в списке в любом случае, но это стоит дополнительно проверить.

— Если вы не получили приглашение, то стоит обратиться в участковую комиссию по месту регистрации и проверить себя в списках. Они есть на каждом участке в распечатанном виде и их должны по первой же просьбе представлять, — рассказали Фактам ICTV в Центральной избирательной комиссии.

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Второй способ – это проверить списки через сервис Государственного реестра избирателей, зайти в Кабинет избирателя и открыть раздел Проверка включения. Там необходимо ввести некоторые персональные данные, а потом система покажет, в списках какого участка вы числитесь.

Местные выборы 2020 в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Однако в этом году голосование будет отличаться от предыдущих.

Ведь избиратель получит сразу несколько бюллетеней, а еще кроме привычных плюсика или галочки, нужно будет также отметить цифры.