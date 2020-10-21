Погода в Украине 21 октября будет преимущественно солнечной, хотя тепла украинцам уже не стоит ждать.

На западе страны — переменная облачность, температура днем — от 11 до 15°.

В северных областях также преимущественно солнечно, столбики термометра днем поднимутся до 13°. Лишь в Чернигове и Сумах пройдут дожди, воздух прогреется до 12°.

Читайте: Октябрьское похолодание: синоптики дали прогноз на осень и зиму

Жителей восточных областей погода порадует солнцем, температура днем — от 10 до 13°.

В центре страны также без осадков, воздух 21 октября прогреется до 15° тепла.

В южных регионах также переменная облачность, столбики термометра поднимутся местами до 18°.

Погода в Украине осенью и зимой

В сентябре синоптики рассказали, какой будет погода осенью и зимой 2020.

По их прогнозам, ноябрь будет относительно теплым, не стоит ждать первого снега и в начале декабря.

Подробный прогноз погоды на осень и зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.