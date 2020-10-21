Свидетельство о рождении можно будет получить по почте

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения ведут переговоры с Укрпочтой о получении бумажного образца свидетельства о рождении ребенка по почте при онлайн-регистрации новорожденного через еМалятко.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров во время брифинга.

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— Бумажное свидетельство о рождении ребенка можно получить, если оно вам необходимо. Но мы сейчас работаем с Укрпочтой и другими почтовыми операторами, чтобы вы его могли получить домой, — сообщил министр.

По словам главы Минцифры, платформа еМалятко включает в себя девять услуг в одном электронном заявлении. Сегодня к ним подключено более 160 роддомов в 140 населенных пунктов.

Кроме этого, Федоров отметил, что в течение двух месяцев планируется запуск электронных больничных.

Электронное свидетельство о рождении

В сентябре 2020 году в Украине ввели цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. Документ будет показываться в приложении Дія у обоих родителей.

Вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное.