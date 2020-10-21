Украинский политик, бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин заболел коронавирусом.

На своей странице в Facebook он сообщил, что заразился, когда помогал землякам в противодействии Covid-19.

— Я получил положительный тест на коронавирус. Призываю вас беречь себя и своих близких. Всем здоровья и никаких коронавирусов.

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Коронавирус у украинских политиков

На прошлой неделе стало известно, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом.

В период лечения его работу будет выполнять первый заместитель Василий Лозинский.

12 октября Covid-19 также обнаружили у главы Одесской областной госадминистрации Максима Куцого. Он сообщил, что среди его знакомых есть немало больных.

Фото: Владимир Литвин