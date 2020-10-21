Украинский политик, бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин заболел коронавирусом.
На своей странице в Facebook он сообщил, что заразился, когда помогал землякам в противодействии Covid-19.
— Я получил положительный тест на коронавирус. Призываю вас беречь себя и своих близких. Всем здоровья и никаких коронавирусов.
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Коронавирус у украинских политиков
На прошлой неделе стало известно, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом.
В период лечения его работу будет выполнять первый заместитель Василий Лозинский.
12 октября Covid-19 также обнаружили у главы Одесской областной госадминистрации Максима Куцого. Он сообщил, что среди его знакомых есть немало больных.
Фото: Владимир Литвин