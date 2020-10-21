Как узнать начисленная субсидия — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Как проверить субсидию онлайн
Шаг 2. Заполните необходимые данные
Шаг 3. Кто попадает в реестр
В реестре будут отображены только те адреса, откуда обратились за государственной помощью и получили подтверждение от социальных служб.
С 2018 года, чтобы узнать размер субсидии, не нужно идти в соответствующие структуры и стоять в очереди, стоит только знать, где найти информацию в интернете. Как проверить начисления субсидии онлайн, смотрите в инструкции на Фактах ICTV.
В реестре будут отображены только те адреса, откуда обратились за государственной помощью и получили подтверждение от социальных служб.
Фото: Dreamstime