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Как проверить субсидию онлайн
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Как проверить субсидию онлайн

Как проверить субсидию онлайн

С 2018 года, чтобы узнать размер субсидии, не нужно идти в соответствующие структуры и стоять в очереди, стоит только знать, где найти информацию в интернете. Как проверить начисления субсидии онлайн, смотрите в инструкции на Фактах ICTV.

Шаг 1. Как проверить субсидию онлайн

Министерство социальной политики и правительство создали онлайн-платформу, где можно проверить субсидию: ее наличие и размер.

Сайт — https://subsidii.ioc.gov.ua/

субсидія

Шаг 2. Заполните необходимые данные

Вы должны заполнить данные, которые от вас требуют на сайте: область, населенный пункт, улица и дом, номер квартиры.

Также пройдите captcha-тест.

Как узнать начисленная субсидия — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 3. Кто попадает в реестр

В реестре будут отображены только те адреса, откуда обратились за государственной помощью и получили подтверждение от социальных служб.

Шаг 4. Как узнать начисление субсидии: результаты поиска

Смотреть результаты поиска нужно на сайте в таблице справа.

Как узнать начисленная субсидия — ИНСТРУКЦИЯ

В ней показано:

  • состояние субсидии (активная/неактивная);
  • номер заявления;
  • денежная помощь (месячная и годовая);
  • местоположение дела;
  • населенный пункт;
  • период.

Фото: Dreamstime

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