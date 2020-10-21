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Факты / Украина / Общество

Покушение на Бабенко: что известно о кандидате в депутаты, чью машину взорвали

21 октября на кандидата в депутаты от Батькивщины и директора охранного агентства Самсон Андрея Бабенко совершили покушение, взорвав его машину.

Андрей Бабенко — биография кандидата в депутаты

Что известно об Андрее Бабенко

Андрею Бабенко 28 лет, он бывший беркутовец, имеет прозвище Самсон и является руководителем охранной фирмы с таким же названием.

В 2017 году принимал участие в акции по противодействию проституции. Участники мероприятия ночью перекрыли Польский спуск, который проходит рядом. На место выехали правоохранители, которые пытались прекратить проведение акции, однако люди начали сопротивляться.

Среди присутствовавших со стороны митингующих был и Бабенко, он сопротивлялся правоохранителям и скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

Затем Бабенко сам пришел в полицейский участок, где ему были вручены подозрение. А суд отпустил его под личное обязательство.

Это уже не первый взрыв в жизни Андрея Бабенко. Ночью 24 июня 2018 года в Одессе на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта прогремел взрыв, во время которого он также пострадал.

Покушение на Бабенко

В этом году покушение на Бабенко совершили 21 октября во время того, как канидат в депутаты ехал на встречу с избирателями.

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