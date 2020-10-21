И. о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика уволили, он исполнял свои обязанности только два месяца.
Решение приняли 21 октября, причиной стали негативные результаты работы органа.
— За 17 календарных дней октября наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта — на 11,6%, — отчитываются в пресс-службе таможни.
Читайте: Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях
Поэтому представители Государственной таможенной службы проведут аудит работы органа, выводы объявят после его завершения.
Проверка таможенников
В сентябре Кабинет министров Украины анонсировал проведение проверки украинских таможенников.
Сотрудников должны проверять на квалификацию и благонадежность.
Только после ее проведения они смогут продолжить работу в территориальных подразделениях.
Источник: Государственная таможенная служба Украины