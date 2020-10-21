И. о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика уволили, он исполнял свои обязанности только два месяца.

Решение приняли 21 октября, причиной стали негативные результаты работы органа.

— За 17 календарных дней октября наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта — на 11,6%, — отчитываются в пресс-службе таможни.

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Поэтому представители Государственной таможенной службы проведут аудит работы органа, выводы объявят после его завершения.

Проверка таможенников

В сентябре Кабинет министров Украины анонсировал проведение проверки украинских таможенников.

Сотрудников должны проверять на квалификацию и благонадежность.

Только после ее проведения они смогут продолжить работу в территориальных подразделениях.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

Фото: Одесская таможня Госслужбы