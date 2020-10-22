В проекте Холостячка, премьера которого состоится 23 октября, за главную героиню Ксению Мишину будет бороться сценарист и автор студии Квартал 95 Александр Эллерт.

В пятницу на первой вечеринке зрители смогут увидеть всех участников и впечатление, которое они произведут на главную героиню.

33-летний автор студии Квартал 95 и участник Лиги смеха является одним из претендентов на сердце Холостячки.

Как только начался кастинг Александр Эллерт заявил, что идет на проект Холостячка и опубликовал на своей странице Instagram смешные снимки с Ксенией Мишин.

— Когда я узнал, что холостячкой стала Ксения Мишина — симпатичная, кайфово, интересная, пошел нестандартным путем и записал шуточные сториз. Так мы познакомились заочно. На проект я пришел побороться за сердце первой украинской Холостячки. Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина, — прокомментировал Эллерт.

Андрей Рыбак стал участником реалити Холостячка

Комик и радиоведущий Андрей Рыбак стал участником романтического проекта Холостячка на телеканале СТБ, премьера которого запланирована на пятницу, 23 октября.

Об этом Андрей Рыбак сообщил в своем Instagram. Он признался, никогда бы не подумал, что будет сниматься в реалити-шоу.