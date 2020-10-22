Боевики обстреляли позиции ООС — ВСУ открывали огонь

За прошедшие сутки боевики продолжили обстрелы позиций ООС, украинским военным пришлось отвечать.

Российские наемники в Донбассе пять раз нарушили режим тишины, открывая огонь по украинским позициям, с начала текущих суток — дважды. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от Лебединского.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время российские наемники применяли гранатометы различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции ООС вблизи населенного пункта Артема.

— Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел. Потери противника уточняются, – подчеркнули в штабе.

Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.