Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о борьбе с коронавирусом в Украине в начале пандемии и ситуации с нехваткой масок и дезинфекторов.

По его словам, в первый месяц Украина покупала защитные средства, а во второй — начала обеспечивать ими Европу.

— Вы видели, что происходило с масками в бизнесе. Даже не в государстве. Дезинфекторы, маски — ничего не было. Сначала миллионы того, что мы на самолетах завозили в Украину. Здесь и государственные средства, и ковидные средства, и деньги бизнесменов, и деньги всех знакомых. И это правда, — пояснил Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам.

Читайте: Когда закончится карантин в Украине

Ситуацию быстро удалось исправить.

— На второй месяц мы начали производить свою продукцию. И вышли на тот уровень, что мы дезинфекторами стали обеспечивать Европу. Я считаю, что это большая победа, — добавил Зеленский.

Зеленский о локдаун

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строгого карантина в стране не будет.

По его словам, такие меры будут нести негативные последствия для экономики.

Подробнее о возможности локдауна в Украине читайте на Фактах ICTV.