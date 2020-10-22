Карантин должен быть умным: Кудлаенко выступил в поддержку бизнеса в Виннице

Адаптивный карантин сможет сохранить бизнес Винницы, а также рабочие места.

Так прокомментировал возможное введение жесткого карантина на территории города и страны кандидат на должность мэра Винницы Сергей Кудлаенко, пишет Винница.info.

— Только адаптивный карантин сможет сохранить предприятия Винницы и бизнес, которые сейчас и так на грани выживания, и сохранить рабочие места жителям города. Коронавирусная болезнь распространяется с молниеносной скоростью. Число умерших постоянно увеличивается! Именно от местной власти зависит, как община пройдет этот сложный период, — подчеркнул кандидат.

По его словам, главная задача — найти общую формулу с соответствующими органами, с налоговой инспекцией, чтобы поддержать предприятия и бизнес.

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Кудлаенко напомнил, что после первой волны карантина страна, и в том числе город Винница, до сих пор не оправилась от экономических потерь: винницкие предприниматели, которые сейчас находятся на грани банкротства, не переживут второй волны жесткого карантина.

— В случае победы сделаю все возможное для винничан, чтобы не допустить экономической катастрофы. Мы не будем нарушать закон! Мы позаботимся о каждом человеке, который потребует медицинской помощи. Однако мы выступаем за адаптивный карантин, который позволит сохранить рабочие места и заработную плату работникам! — Подчеркнул кандидат на должность винницкого городского головы.

Напомним, ранее мы писали, что тотального локдауна в Украине не будет.

Источник: Апостроф