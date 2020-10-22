Интервью Зеленского: о чем президент рассказал украинским каналам

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью ICTV и еще трем украинским телеканалам.

В частности, глава государства рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине, свободной экономической зоне, сотрудничестве с МВФ и всенародном опросе. Главные тезисы разговора — читайте в материале.

О локдауне из-за коронавируса

Любой локдаун остановит экономику нашей страны. Это опасно и сегодня, я считаю, невозможно и нецелесообразно. Сначала мы действительно думали, что жесткий карантин может вернуться при условии 5 тыс. новых больных Covid-19. Месяц назад эта цифра изменилась и составляла уже 9,5 тыс. случаев.

Сегодня мы говорим, что при 15 тыс. больных за сутки возможно возвращение к более жестким ограничениям. Ведь при таких условиях в стране просто не будет хватать врачей. А всю медицинскую систему невозможно перепрофилировать под больных коронавирусом.

О коррупции

Я не могу, согласно законодательству, уволить того или иного правоохранителя. Но в ближайшее время, мне кажется, Национальное антикоррупционное бюро должно показать результат.

Где я могу влиять, там это делаю. Поэтому, если генпрокурор не будет показывать результатов, я могу предложить другую кандидатуру. Мы договорились до Нового года показать серьезные результаты.

О всенародном опросе

Меня интересует и для меня важно мнение людей, ведь народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Уже даже готов ко второму чтению закон о рефендуме в Украине. Поэтому такие вопросы для меня важны.

Никаких юридических последствий этот опрос не будет иметь. Я просто хочу почувствовать народ. Если он говорит, что поддерживает эту идею, то я услышу ответ и тогда буду говорить с депутатами. Я хочу получить мнение миллионов людей, а не выборку, которую получают в ходе социологического опроса.

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О восстановлении Донбасса и свободной экономической зоне

Когда мы говорим о свободной экономической зоне для Донбасса, то не говорим только о временно оккупированной территории. Поскольку ввести ее здесь пока невозможно. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация.

Восстановить оккупированную часть экономически невозможно. Я вам скажу, что, вероятно, 10, 20 или даже $50 млрд надо на восстановление этих территорий. К тому же, мы точно не знаем, сколько вывезено заводов, фабрик, какая ситуация с шахтами, что с медициной.

Но точную сумму, которая понадобится для восстановления временно оккупированных территорий, мы назвать не можем. Поэтому есть инструмент, с помощью которого мы хотим вернуть туда бизнес украинских и западных партнеров, которые готовы к этому. Вообще, я считаю, что восстановить Донбасс без свободной экономической зоны мы не сможем.

Что касается внедрения этой системы для неоккупированного Донбасса — это важный момент для окончания войны.

О сотрудничестве с МВФ

Сегодня украинская экономика построена таким образом, что мы не можем прожить без помощи западных партнеров. Поэтому невозможно отказаться от средств Международного валютного фонда.

Но эта зависимость существует, поскольку у нас слабая экономика. Я считаю, что все требования для получения второго транша мы выполнили. Однако есть люди, которые работают против Украины и они лоббируют свои интересы, чтобы стабильности не было.

О легализации медицинского каннабиса

Люди должны понять, что медицинский каннабис нужно легализовать. Я уверен, что когда нардепы увидят поддержку людей в этом вопросе, когда поймут электоральную выгоду, тогда я как президент подам соответствующий законопроект, и ничего не буду бояться, потому что буду понимать, что имею поддержку общества.

Если же в ходе опроса идею не поддержат, то это будет признаком того, что людям не хватает информации по этому вопросу. Тогда я буду обращаться к СМИ, чтобы они говорили об этом.

О ротациях в Кабмине

Головы могут полететь, это правда. Но не потому, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально. Поэтому вот это уже сплетни.

А чтобы были фундаментальные сплетни, то действительно, в ближайшее время мы смотрим результат вместе с премьером. Есть оценивающий формат тех или иных министров и действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить.

20 октября Владимир Зеленский также выступил в Верховной Раде с обращением к народным депутатам. Президент перечислил свои достижения и определил стратегические планы государства по экономическому развитию, деоккупации Донбасса и возвращении Крыма.

Главные тезисы из ежегодного обращения Владимира Зеленского к Раде — читайте в материале.