22 октября в мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Новый антирекорд зафиксировали и в Украине. Поэтому государства усиливают карантинные меры, не собирается в ближайшее время ослаблять ограничения и Украина.

По состоянию на четверг в мире подтвердили более 41,1 млн случаев Covid-19, в Украине — 322 879.

За сутки на планете почти 400 тыс. человек заразились вирусом, в Украине этот показатель — 7 053 новых больных.

Ряд европейских стран усилили карантинные меры, среди них — Франция, Испания, Бельгия, Швейцария, Болгария. О введении комендантского часа в столичном регионе Лацио и Риме сообщило правительство Италии. С 23 числа жителям будет запрещено находиться на улице с 00.00 до 5.00.

А в Чехии утром 22 октября ввели локдаун, в рамках которого должны временно закрыться для посетителей большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.

Из-за коронавируса председатель Европейского совета Шарль Мишель принял решение о созыве саммита ЕС. Мероприятие пройдет 29 октября в режиме онлайн.

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В Украине наихудшая эпидситуация в Харьковской, Львовской, Одесской областях и Киеве. В столице 32 500 подтвержденных случаев коронавируса и 631 новый.

Из-за этого на территории всей страны действуют карантинные меры до 31 декабря 2020 года.

В то же время специалисты прогнозируют — эпидситуация в Украине может улучшиться ближе к марту 2021 года.

— В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно, раньше, никто этого не знает, ситуация несколько улучшится, — во время брифинга сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине, за время пандемии от вируса умерло 6 043 пациента, за сутки — 116.

Выздороветь удалось 134 898 больным, за сутки — 2 679.

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