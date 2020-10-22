Избирательная кампания местных выборов 2020 в Украине проблемная, она отличается большим количеством манипуляций и правонарушений.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко и заверил, что правоохранители готовы обеспечить правопорядок во время голосования, оставаясь вне политики.

— Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе проблемные. Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая грязная игра наблюдается в крупных городах и объединенных территориальных общинах — там, где влияние сильные.

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По словам Игоря Клименко, полицейские уже зафиксировали более 6,5 тыс. заявлений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Кроме того, уже составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов, а следователи возбудили 508 уголовных производств.

Наиболее типичными нарушениями являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, массовая смена места жительства.

Также глава Нацполиции добавил, что на местные выборы привлекут практически весь личный состав и курсантов высших учебных заведений системы МВД.

Создадут и специальные группы взрывотехников и кинологов, поскольку не исключены сообщения о минировании участков.

Однако иногда нарушают законодательство не только кандидаты, но и сами избиратели. Что нельзя делать на местных выборах и как проголосовать без проблем — читайте в материале.