МОН работает над созданием Е-платформы для иностранных студентов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ускорить запуск Единой межведомственной электронной платформы, которая призвана упростить процедуру поступления иностранных студентов в украинские высшие учебные заведения.

— С целью создания прозрачного механизма набора иностранцев для получения высшего образования в Украине и оптимизации процедуры выдачи приглашений и получения визы иностранцами в Плане мероприятий предлагается разработка и внедрение межведомственной электронной платформы, — говорится на сайте МОН.

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Единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:

прозрачность информации на всех этапах;

студенто-ориентированный сервис;

удобство для всех субъектов платформы;

честность-отчетность всех субъектов платформы;

минимизация рисков нелегальной миграции через студенческий канал, поскольку в платформе будут отражены все этапы вступления, въезда, обучение, выезда и т.д. иностранца в Украине.

Привлечение иностранных студентов

В конце сентября Сергей Шкарлет сообщил, что МОН разрабатывает План мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.

Основная цель заключается в повышении привлекательности национального образования, внедрения прозрачного механизма набора иностранных студентов для получения высшего образования, обеспечение качества предоставления образовательных услуг вузами