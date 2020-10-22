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Факты / Украина

Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

Министерство здравоохранения намерено создать на территории Украины Институт вакцин.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

— У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+.

Мы их должны создать в Киеве и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского или создание отдельного Института вакцин, — сказал он.

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Степанов добавил, что Минздрав намерен также полностью возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.

Украинская вакцина

20 октября президент Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против Covid-19.

Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от Covid-19, для этого понадобится около 100-150 млн гривен.

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