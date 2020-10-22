Министерство здравоохранения намерено создать на территории Украины Институт вакцин.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

— У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+.

Мы их должны создать в Киеве и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского или создание отдельного Института вакцин, — сказал он.