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Факты / Украина

Полицию вызвал пассажир: в Киеве водитель маршрутки работал под наркотиками

В Киеве водитель маршрутки работал в состоянии наркотического опьянения. Один из пассажиров заметил это и вызвал полицию.

Патрульная полиция через камеры видеонаблюдения нашла и остановила маршрутное такси.

Полицию вызвал пассажир: в Киеве водитель маршрутки работал под наркотиками

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога. По результатам анализов медик подтвердил, что водитель находится под воздействием наркотических веществ.

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Патрульные составили на водителя протокол по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения.

ДТП в Харькове

В Харькове произошло ДТП на мосту на проспекте Льва Ландау. 33-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил двух дорожных рабочих.

В результате ДТП 39 и 56-летние мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz имел признаки алкогольного опьянения.

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