В Киеве под стенами КГГА проходит акция протеста. Митингующие перекрыли Крещатик.

Сейчас на проезжей части наблюдался беспорядок, поскольку полицейские заранее не перекрыли Крещатик, поэтому около 20 автомобилей попали в толпу и не могли продолжить движение.

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Потом полицейские перекрыли проезд части Крещатика — от Прорезной до Богдана Хмельницкого. Авто, которые не успели проехать, едут в обратном направлении.

Митинг в Киеве

16 октября в Киеве уєе проходил митинг под стенами КГГА.

Протестующие перекрыли Крещатик. Из-за этого в центре столицы возник транспортный коллапс.