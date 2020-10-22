Соцопрос: Две трети харьковчан на выборах готовы поддержать Кернеса

Две трети харьковчан на выборах городского головы Харькова готовы снова поддержать Геннадия Кернеса.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования электорального и социального пространства города Харькова, которое было проведено с 5 по 11 октября по заказу Института Диалог.

Согласно данным исследования, ближайший конкурент Кернеса, кандидат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Александр Фельдман набирает всего 6,3%.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер, выдвинутый партией Слуга народа, — на третьем месте с 4,6%.

Блок Кернеса — Успешный Харьков! уверенно лидирует и на выборах в городской совет. Его рейтинг поддержки составляет 48,5%.

На выборах в Харьковский областной совет также лидирует Блок Кернеса с 46,1% голосов избирателей.

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В тройку лидеров вошли также Оппозиционная платформа — За жизнь с 13,3% и Блок экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной Разом! с 9,2%.

Слуга народа с трудом преодолевает проходной барьер — 6,9%.

Как отметил директор Института социально-политического проектирования Диалог Андрей Миселюк, результат поддержки действующего градоначальника можно сравнить с электоральным цунами Зе-команды образца 2019-го года.

— У Кернеса есть практически стопроцентные шансы в очередной раз занять пост мэра Харькова – при третьем уже по счету президенте. И очень высокие шансы дать прикладной пример для изучения исследователям явления монобольшинства в украинской политике — в Харьковском горсовете как минимум. Возможно, и в Харьковском областном, — отметил Миселюк.

Исследование было проведено по заказу Института социально-политического проектирования Диалог.

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Опрошено 1 600 респондентов — жителей г. Харьков, обладающих избирательным правом.

Метод сбора социологической информации — техника face-to-face по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Кернес баллотируется в мэры Харькова

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес зарегистрирован кандидатом в мэры города.

Факты ICTV опубликовали полный список кандидатов в мэры Харькова. Всего зарегистрировано 15 кандидатов.