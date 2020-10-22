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Факты / Украина

Системные нарушения в организации полетов: установлены причины катастрофы Ан-26

22 октября правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом одобрила предварительный отчет, который обнародует на заседании Кабмина 28 октября.

Об этом сообщил председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он также назвал основные причины падения самолета, которые установила комиссия.

По его словам, это, прежде всего, системные нарушения в организации полетов — “от командования Воздушных сил до бригады, где произошла трагедия”.

Среди побочных причин — ошибка пилотов, технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система предельного регулирования температуры).

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Уруский подчеркнул, что техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, в которой человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

— К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого — последнего, но и других, было очень много нарушений, в частности со стороны экипажа и руководителей полета, — подытожил глава комиссии.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября 2020 года под Харьковом упал самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Авиакатастрофа унесла жизни 26 человек. Одному курсанту удалось выжить.

19 октября семьи погибших курсантов получили денежную компенсацию от государства.

Источник: РБК-Украина

Фото: ГСЧС

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