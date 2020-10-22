PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Кропивницком мужчина незаконно изменил избирательные адреса 200 человек

На Кировоградщине в Государственном реестре избирателей незаконно изменили избирательные адреса 200 человек. В совершении преступления подозревают местного жителя.

Мужчина самостоятельно подал заявления на изменение избирательного адреса от имени 200 граждан. После этого он указал неверные данные о обновленных местах обитания.

Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Правоохранители проверяют соблюдение законодательства по других заявлениях на изменение избирательного адреса.

Полиция разоблачила схему искусственного увеличения голосов избирателей

Полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые искусственно увеличивали количество избирателей в разных регионах Украины.

В Одесской, Житомирской и Тернопольской областях преступники вносили ложную информацию в базу данных Государственного реестра избирателей. По одному адресу было зарегистрировано до 300 человек.

Источник: Кировоградская областная прокуратура

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка