В Кропивницком мужчина незаконно изменил избирательные адреса 200 человек

На Кировоградщине в Государственном реестре избирателей незаконно изменили избирательные адреса 200 человек. В совершении преступления подозревают местного жителя.

Мужчина самостоятельно подал заявления на изменение избирательного адреса от имени 200 граждан. После этого он указал неверные данные о обновленных местах обитания.

Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители проверяют соблюдение законодательства по других заявлениях на изменение избирательного адреса.

Полиция разоблачила схему искусственного увеличения голосов избирателей

Полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые искусственно увеличивали количество избирателей в разных регионах Украины.

В Одесской, Житомирской и Тернопольской областях преступники вносили ложную информацию в базу данных Государственного реестра избирателей. По одному адресу было зарегистрировано до 300 человек.

Источник: Кировоградская областная прокуратура