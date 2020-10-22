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Факты / Украина

Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал планы по внедрению в Украине накопительной пенсии, которая предусматривает ежемесячные взносы гражданами.

По его словам, не нужно отрицательно воспринимать эти изменения.

— Накопительная система неправильно воспринимается. Никто не понял, что накопительный процент добавляешь к той или иной пенсии. Это никто не понял, — пояснил Зеленский во время разговора с представителями украинских телеканалов.

Читайте: Какие проблемы с пенсиями в Украине и сможет ли накопительная система это исправить

В то же время он отреагировал на комментарий по поводу собственной президентской пенсии.

— Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть. Зачем мне такие пенсии, — добавил он.

Накопительная пенсия

В Украине планируют ввести накопительную пенсию.

Нововведения анонсировали в Минсоцполитики.

Изменения предусматривают ежемесячные взносы не только работодателей, но и граждан.

Фото: Dreamstime

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