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Факты / Украина / Политика

Если Россия решится на эскалацию, получит мощный отпор — СНБО

В СНБО не исключают военной эскалации России против Украины в ближайшие месяцы. В Совете национальной безопасности и обороны обещают мощный отпор РФ.

Секретарь Алексей Данилов уверен, что победа будет за Украиной. Об этом он заявил во время прямого включения с Вашингтоном, что организовал Центр американско-украинских отношений.

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На оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП, а запланированный в проекте бюджета на 2021 объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

— Если вдруг РФ решится на эскалацию, будет мощный отпор, — заявил Данилов.

По его словам, Россия вкладывает огромные деньги в политические силы, рассчитанные на российский сегмент и именно на русскоязычное население.

Санкции против РФ

Сотрудничество с международными партнерами должно привести к ужесточению санкций против России, потому что в Украине не хватит ресурсов на одновременную войну на Донбассе и в Крыму.

В связи с этим необходимо продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос по наращиванию санкций против РФ.

Источник: СНБО

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